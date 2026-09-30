Il ponte “innominato” sull’Adda, a Lecco una serata per scoprirne storia e trasformazioni

LECCO – Un ponte fondamentale per i collegamenti ferroviari del territorio, sospeso sull’Adda tra Lecco e Valmadrera, con una storia travagliata e una particolarità che ancora oggi lo accompagna: non ha un proprio nome. Da qui il titolo “Il ponte ‘innominato’. Vicende, trasformazioni e identità di un viadotto sospeso sull’acqua”, scelto per il prossimo incontro di “Archivi per Lecco”, in programma venerdì 9 ottobre alle 21 nella Sala Neogotica di Officina Badoni, in corso Matteotti 7.

A raccontare la storia di questo capolavoro tecnologico, nevralgico per la viabilità ferroviaria del territorio, sarà Salvatore Bordonaro, segretario della Fondazione Cesare Pozzo, storico dei trasporti ferroviari e autore di “Molteno e il treno”, pubblicazione dedicata alla linea paesaggistica Lecco-Como. Il suo intervento ripercorrerà le vicende e le trasformazioni che hanno accompagnato il ponte ferroviario nel corso della sua travagliata storia.

Ad arricchire la serata sarà anche un elemento visibile al pubblico soltanto in via eccezionale per l’occasione: un modellino in scala del ponte ferroviario, che verrà esposto durante l’incontro.

L’appuntamento aprirà inoltre un nuovo filone di “Archivi per Lecco” dedicato ai collegamenti “di sponda”. Il percorso proseguirà entro dicembre con altri incontri dedicati alle vicende belliche del ponte Visconti di Lecco e delle stazioni ferroviarie della zona. Gli appuntamenti della rassegna possono essere rivisti anche sul canale YouTube dell’Associazione Giuseppe Bovara.

La partecipazione alla serata del 9 ottobre è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione. Il calendario proseguirà domenica 18 ottobre, nell’ambito dell’Ottobre Manzoniano e in collaborazione con il Comune di Lecco e altre realtà associative, con l’apertura straordinaria di villa Ponchielli, dove saranno esposti accessori di moda e alcuni gioielli appartenuti a Teresina Brambilla Ponchielli.

L’ultimo appuntamento di ottobre è invece previsto per venerdì 30, con un incontro dedicato ai collegamenti “lecchesi” del Palio di Siena.