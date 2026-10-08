Il Premio Manzoni alla Carriera 2026 sbarca oltre confine: verrà assegnato a Robert Harris

Lo scrittore inglese verrà premiato il 7 novembre in Camera di Commercio

“Un grande onore averlo a Lecco”

LECCO – E’ Robert Harris il vincitore del Premio Letterario Manzoni alla Carriera 2026. Il prestigioso riconoscimento – nato nel 2008 e assegnato per la diciottesima volta – verrà conferito sabato 7 novembre alle ore 21 presso l’auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco di via Tonale a Lecco. La decisione di assegnare al famosissimo scrittore inglese il Premio è stata compiuta dal presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani e dalla Giuria Tecnica guidata dal presidente Ermanno Paccagnini. Il prossimo 7 novembre Harris avrà modo di dialogare e di raccontarsi al pubblico lecchese per una serata-evento da non perdere: l’ingresso è libero (fino a esaurimento posti) e le prenotazioni – già aperte – vanno effettuate sul sito www.leggermente.com.

Robert Harris, classe 1957, laureato alla Cambridge University, è stato giornalista alla Bbc e uno dei più noti commentatori dell’”Observer” e del “Sunday Times”. Nel 1992 ha esordito come scrittore con il romanzo “Fatherland”, cui hanno fatto seguito numerose altre opere tra cui: “Enigma” (1996); “Pompei” (2003); la trilogia sull’antica Roma “Imperium” (2006), “Conspirata“ (2010) e “Dictator” (2015); “Il Ghostwriter” (2007), da cui è stato tratto il celebre film diretto da Roman Polanski “L’indice della paura”; “L’ufficiale e la spia”, anch’esso adattato per il grande schermo sempre con la regia di Polanski; “Conclave” (2016), da cui è stato tratto il film omonimo diretto da Edward Berger con Ralph Fiennes, premiato agli Oscar proprio per la sceneggiatura ispirata al lavoro di Harris.

“Il più grande scrittore di romanzi storici in lingua inglese sarà a Lecco, è un onore” il commento di Stefano Motta, membro della Giuria Tecnica che ha ripercorso il lavoro di Harris, di cui è un grande appassionato: “Innamorato dell’Italia e incredibile scrittore, nei suoi romanzi distopici riesce a trattare temi attuali in uno stile magnetico che ti tiene incollato alle pagine. E’ davvero un privilegio e un grande piacere poterlo avere in città per una serata che, siamo sicuri, resterà memorabile”.

Durante la conferenza stampa di presentazione il Presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati ha ribadito l’importanza della lettura, ringraziando 50&Più per l’organizzazione, gli sponsor, i partner e la Giuria Tecnica e dei Lettori. Proprio sabato in Sala Ticozzi si terrà la finale del Premio al Romanzo Storico, in lizza ci sono “L’ammiraglio” di Giosuè Calaciura (Sellerio), “L’imperdibile” di Eleonora Marangoni (Feltrinelli) e “Stella randagia” di Piera Ventre (NN Editore). “Il Premio alla Carriera – ha detto Eugenio Milani (50&Più) – da un valore aggiunto al concorso letterario perché consente di conoscere dal vivo grandi scrittori, uomini e donne d’arte che hanno lasciato il segno”.

Entusiasmo è stato espresso anche da Cinzia Bettega, assessore alla Cultura del Comune di Lecco: “Il Comune sarà sempre a disposizione per supportare queste iniziative, il legame tra Lecco e Manzoni è eterno e vorremmo renderlo sempre più attuale. Da assessore del capoluogo di Provincia mi piacerebbe poi che tutto il territorio potesse godere degli eventi che vengono organizzati in città, ci stiamo lavorando”. Presente per un saluto anche Stefano Simonetti di Acinque Energia, sponsor della manifestazione.

Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco è organizzato dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque (main sponsor) e della Camera di Commercio di Como-Lecco. Il Premio Manzoni alla Carriera viene attribuito annualmente ad una importante e prestigiosa personalità che “ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile”.

La storia del Premio

Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque (ex Acel Energie) e della Camera di Commercio di Como-Lecco, vuole valorizzare la storia e la cultura del territorio lecchese, profondamente legato alla figura e all’opera di Alessandro Manzoni.

Dal 2005 viene assegnato il Premio Romanzo Storico ad un’opera di narrativa, scritta in lingua italiana e pubblicata in volume, individuata tra le novità letterarie. Nel 2025 la Giuria popolare (composta da lettori segnalati dalle librerie del territorio o dai Gruppi di lettura attivi sul territorio) ha decretato il successo di Marco Balzano con “Bambino” (Einaudi), che ha avuto la meglio su Erica Cassano con “La grande sete” (Garzanti) e Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza). Quest’anno i tre romanzi finalisti – individuati dalla Giuria Tecnica del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco formata da Ermanno Paccagnini (presidente), Sara Chiappori, Mattia Conti, Stefano Motta e Mauro Novelli – sono “L’ammiraglio” di Giosuè Calaciura (Sellerio), “L’imperdibile” di Eleonora Marangoni (Feltrinelli) e “Stella randagia” di Piera Ventre (NN Editore). La cerimonia finale è in programma sabato 10 ottobre alle ore 17 presso Sala Ticozzi a Lecco in via Ongania (ingresso libero; è consigliata la prenotazione sul sito www.leggermente.com. Saranno presenti i tre autori finalisti; lo spoglio delle schede avverrà durante la serata e sarà effettuato dal notaio Federica Croce.

Nel 2008 è stato invece istituito il Premio alla Carriera, attribuito annualmente ad una importante e prestigiosa personalità che “ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile”. Nel 2025 il Premio alla Carriera è stato assegnato all’editrice, regista e produttrice Elisabetta Sgarbi, protagonista della cerimonia svoltasi il 28 novembre 2025 presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco. L’edizione 2026 è invece in calendario sabato 7 novembre alle ore 21 sempre presso la Camera di Commercio in via Tonale: a essere premiato sarà lo scrittore inglese Robert Harris.