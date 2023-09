Il regista lecchese Yuri Palma firma “A tribute to sports”

Un video motivazionale che esalta il gesto atletico, il sacrificio, la passione

“Fin da piccolo lo sport è stata una parte fondamentale della mia vita”

LECCO – “A tribute to sports” è il titolo del nuovo video di Yuri Palma. Un vero e proprio omaggio allo sport attraverso una serie incalzante di immagini di sportivi in azione. Sullo sfondo le parole tratte da un’intervista del mito della pallacanestro Kobe Bryant. Un video motivazionale che esalta il gesto atletico, il sacrificio, la passione e riprende storie di sportivi di alto livello che il regista lecchese ha potuto filmare in questi anni.

“Fin da piccolo, lo sport è stata una parte fondamentale della mia vita, e ho avuto poi la fortuna negli anni di portare avanti questa passione anche nel mio lavoro filmando tantissimi atleti e discipline – ha scritto Yuri Palma -. Questo è un piccolo tributo, composto di riprese che ho girato negli anni e narrato da un estratto di una delle mie interviste preferite di uno dei più grandi sportivi di sempre. Grazie a tutti gli sportivi incredibili che appaiono nel video”.

Essere atleti significa dedizione e disciplina, motivazione e passione da sole non bastano. A differenza del semplice sportivo, la vita d’atleta è fatta di rinunce. Questo video che dà letteralmente la carica, cogliendo l’essenza di quella che può sembrare una semplice sfumatura ma è la differenza che forgia il campione.