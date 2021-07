Il risotto cucinato in miniera dalla topchef: grande partecipazione a Cortabbio

Forte partecipazione e entusiasmo per l’iniziativa organizzata alle miniere di Cortabbio

Ai fornelli, in miniera, la chef Cinzia Fumagalli

PRIMALUNA – “Siamo felici dell’evento e pronti per organizzarne subito un altro”, commenta Dario Milani, responsabile di Grignolo, realtà che si occupa delle miniere dei Resinelli e Cortabbio.

In tanti ieri non si sono lasciati scappare l’occasione di gustare il risotto, cucinato direttamente in miniera, dalla topchef Cinzia Fumagalli. Un risotto particolare: cucinato nel the, con l’aggiunta di granella di polline e arancia a finire.

In esterna c’erano i banchi di prodotti locali con i formaggi vaccini di Leccolatte (Ballabio), i formaggi caprini di Due Soli (Primaluna), le birre Orma Bianca (Costamasnaga) e i dolci di Gianola catering (Primaluna).

“Parte del ricavato verrà devoluto in beneficienza alla fondazione Detskij Fond, impegnata nell’assistenza agli orfani di Chernobyl – specifica Milani -, siamo molto soddisfatti perché i presenti erano entusiasti”.