Il Sistema Museale della Provincia di Lecco cresce: “Inclusione, didattica e territorio”

La presentazione delle iniziative e dei progetti attivati

Hofmann: “La rete museale è una risorsa strategica per la crescita del territorio”

LECCO – Un territorio che racconta storie, accoglie comunità e costruisce ponti tra generazioni. Il Sistema Museale della Provincia di Lecco continua a essere un laboratorio di innovazione culturale, dove accessibilità, educazione e valorizzazione del patrimonio si intrecciano in una rete di progetti che guardano al futuro.

Durante la presentazione ufficiale di questa mattina, mercoledì, dei programmi e delle iniziative sono intervenuti Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco, Silvia Bosio, Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Anna Ranzi, Coordinatore del Sistema Museale, Francesca Gentile, co-fondatrice della cooperativa Alchemilla, e Alessandro Mazza di Mt Consulting.

Musei inclusivi: la cultura come spazio aperto a tutti

“Rendere la cultura accessibile a tutti è una sfida e una responsabilità”, ha spiegato Anna Ranzi, illustrando il progetto Musei inclusivi, promosso dalla Provincia di Lecco e dal Sistema Museale tra ottobre 2023 e luglio 2025. L’iniziativa nasce per superare le barriere fisiche e cognitive che ancora limitano l’accesso ai luoghi della cultura, attraverso un approccio integrato e partecipativo. Il progetto ha formato gli operatori museali sui temi della disabilità e dell’inclusione, riorganizzato gli spazi di accoglienza e introdotto strumenti innovativi basati sui principi dell’Universal Design.

Ne sono esempio: schede e pannelli in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), manuali Easy to read, totem sensoriali e olfattivi, modelli tattili e audiodescrizioni,

percorsi audioguidati con QR code.

Grazie a questi interventi, i musei del territorio sono oggi più accessibili, non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo e cognitivo. “La formazione degli operatori e la creazione di strumenti replicabili rendono questo progetto un modello scalabile e duraturo – ha aggiunto Ranzi – capace di diffondere una cultura autenticamente inclusiva”.

Piccoli passi per grandi scoperte: i bambini ambasciatori della bellezza

Con “Piccoli passi per grandi scoperte: nuove generazioni incontrano la bellezza”, i musei lecchesi si sono trasformati in luoghi raccontati dalla voce dei più piccoli. Come ha spiegato Francesca Gentile della cooperativa Alchemilla, il progetto ha coinvolto 700 bambini e bambine di 11 istituti scolastici e 7 poli educativi della provincia, che hanno esplorato 17 musei del territorio, restituendone la magia attraverso racconti, interviste e registrazioni.

Le loro voci sono diventate podcast originali raccolti in “Piccoli Passi per Grandi Scoperte”, disponibile su Spotify, dando vita a una nuova forma di narrazione culturale partecipata.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, ha unito scuole, musei e famiglie in un percorso educativo inclusivo, attento alle fragilità e capace di trasformare la curiosità infantile in strumento di cittadinanza culturale.

“Le nuove generazioni – ha sottolineato la consigliera Silvia Bosio – diventano così custodi del nostro patrimonio, portando nei musei una prospettiva fresca, autentica e profondamente umana”.

ConoSCIamo: storie di sci e di montagna

La Provincia di Lecco, in collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi e le Comunità Montane Lario Orientale, Valle San Martino e Valsassina, lancia un nuovo progetto che intreccia sport, storia e cultura alpina: ConoSCIamo: storie di sci e di montagna. Dal dicembre 2025 al giugno 2026, un’installazione multimediale itinerante racconterà 125 anni di storia dello sci attraverso videomapping e tecnologie immersive, in quattro luoghi simbolo del territorio: Villa Monastero (Varenna), Villa Greppi (Monticello Brianza), Museo La Fornace (Barzio) e Piani Resinelli.

L’iniziativa, sostenuta da Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso “Olimpiadi della Cultura”, prevede anche laboratori didattici, conferenze con atleti ed esperti, mostre temporanee e una caccia al tesoro culturale per famiglie. Con un investimento di 178.631,86 euro, di cui 100.000 euro finanziati da Regione Lombardia, il progetto punta a valorizzare la cultura della montagna e a costruire un itinerario permanente sulla storia dello sci lecchese. L’obiettivo è connettere i luoghi e le comunità lungo la Via Olimpica, creando un racconto condiviso del nostro patrimonio culturale e naturale.

LeccoHeritage: una rete che unisce

I progetti rientrano nel più ampio contenitore LeccoHeritage, la piattaforma che promuove la conoscenza del patrimonio artistico, naturale e culturale della provincia.

“La rete museale – ha affermato la presidente Alessandra Hofmann – è una risorsa strategica per la crescita del territorio. Questi progetti mostrano come la cultura possa essere motore di inclusione, innovazione e identità”. Attraverso LeccoHeritage, la provincia si conferma un laboratorio di buone pratiche, dove l’educazione, l’accessibilità e la partecipazione diventano strumenti per riscoprire la bellezza, insieme.

Per approfondire: www.leccoheritage.it – www.provincia.lecco.it