Il Soroptimist incontra il fotografo Stefano Pensotti

“Quello che le foto non dicono”, il Soroptimist incontra Stefano Pensotti

Il fotografo lecchese: “Senza le persone non c’è il racconto della cultura”

LECCO – Un incontro con la bellezza e la cultura quello organizzato dal Soroptimist Club di Lecco, presieduto da Silvia Villa, mercoledì 5 giugno all’hotel NH Pontevecchio.

La bellezza delle fotografie scattate da Stefano Pensotti, vincitore di numerosi premi internazionali e in particolare del Travel Photographer of the year 2018, quale il miglior fotografo di viaggi, e che Pensotti ha vinto superando la concorrenza di 142 fotografi provenienti da tutto il mondo.

“E’ stato anche un momento culturale perché, come dice il titolo dell’incontro, Pensotti ha saputo raccontare ‘quello che le foto non dicono’: storie dai tanti mondi che ha conosciuto e storie semplici di persone perché, come ha detto l’autore, ‘senza le persone non c’è il racconto della cultura’ “.

Oltre alle immagini del Portfolio con cui ha vinto, Pensotti ha commentato delle fotografie che ha scattato in alcuni suoi viaggi in India come il popolo di Yellama, della nuova Africa Occidentale ma soprattutto ha raccontato il mondo e le persone rappresentate, con uno sguardo particolare per le figure femminili.