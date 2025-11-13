Il Teatro della Società riapre il sipario, il 29 novembre il concerto inaugurale

Si ‘torna in scena’ dopo 8 anni, presentato il palinsesto 2026: “La stagione delle Emozioni”

Dal 30 novembre all’8 dicembre una settimana di eventi gratuiti (teatro, musica e danza) per celebrare l’attesa riapertura

LECCO – Il Teatro della Società di Lecco è pronto a riaprire le sue porte in una veste rinnovata ma che conserva l’anima neoclassica del capolavoro firmato da Giuseppe Bovara. Dopo 8 anni di chiusura ed un oneroso intervento di restauro fortemente voluto dal Comune di Lecco il 29 novembre prossimo il Teatro verrà riaperto alla cittadinanza con un grande concerto inaugurale su invito a cura dell’Orchestra Sinfonica di Milano, in programma alle ore 17.

Sul palco Emmanuel Tjeknavorian guiderà l’Orchestra in un programma di straordinaria intensità insieme ad Andrea Obiso, giovane talento del violino e uno dei primi violini dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Cuore della serata sarà uno dei capolavori assoluti del repertorio: il Concerto per violino in Re maggiore op.35 di Cajkovskij.

In occasione dell’inaugurazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Paure una ricca settimana di eventi gratuiti che animerà il Teatro dal 30 novembre all’8 dicembre. “Si tratta di spettacoli aperti a tutta la cittadinanza – ha sottolineato Eufrasio Anghileri, presidente della Fondazione Tèarte che gestisce il Teatro della Società – per condividere insieme l’emozione di questo ritorno in scena”.

Il sipario si apre il 30 novembre alle ore 21 con ‘L’importanza di chiamarsi Ernest’ di Oscar Wilde, una commedia brillante ed ironica diretta da Geppy Gleijeses. Il 2 dicembre, sempre alle ore 21, spazio alla danza classica – grande novità per il Teatro della Società di Lecco – con la Carmen portata in scena dal Balletto di Milano. Il 3 dicembre uno spettacolo ‘dedicato esclusivamente a chi crede a Babbo Natale’, ‘San Nicola’, per il Teatro Ragazzi. Venerdì 5 dicembre ancora il mondo della danza protagonista con lo spettacolo di contemporanea Diva e Delicious Overdose. Sabato 6 dicembre un sentito momento per la comunità lecchese, la consegna delle civiche benemerenze ad Andrea Invernizzi, Plinio Agostoni e Vico Valassi in occasione di San Nicolò, patrono della città. Il 7 e l’8 dicembre Musica d’Autore a chiudere questa prima settimana di eventi promossi per la riapertura del Teatro. Per tutta la settimana sarà poi possibile partecipare ad interessanti visite guidate a cura di un esperto che accompagnerà i visitatori alla scoperta del Teatro e dell’intervento di restauro condotto negli ultimi anni. Info e prenotazioni sul sito teatrosocietalecco.it a partire dal 24 novembre ore 12.

L’entusiasmo per la ripartenza della stagione è tanto, come sottolineato dalla vicesindaca e assessore alla Cultura Simona Piazza: “In questi anni di chiusura del nostro principale presidio culturale abbiamo comunque mantenuto alto il livello dell’offerta con tanti eventi, dislocati in diverse sedi. Ora il Teatro riapre ed è pronto a riaccogliere i cittadini, vi aspettiamo numerosi”. La stagione teatrale 2026 prenderà il via sabato 24 gennaio (QUI TUTTO IL PROGRAMMA) e si concluderà il 15 maggio. Calmierate le tariffe, proprio per incentivare il ritorno a teatro dopo tanti anni di chiusura: 235 euro il costo dell’abbonamento al teatro di prosa (platea), ridotto a 190 euro per gli over 75 e 149 euro per gli under 25. Il costo dei singoli biglietti – sempre per il teatro di prosa – va da un massimo di 42 euro ad un minimo di 7 euro (QUI TUTTE LE TARIFFE).

Alla presentazione della programmazione erano presenti anche l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo, Agnese Mascellani di Tèarte e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha voluto ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi quale ‘artefice del restauro del Teatro della Società’. “Il Comune ci ha messo tanti soldi ma il valore effettivo dell’investimento lo scopriremo presto” ha commentato, ricordando come il Teatro della Società sia un simbolo della città e della comunità. Presto, poi, riaprirà anche il bar adiacente al Teatro che verrà consegnato a rustico e affidato tramite bando – che deve ancora essere indetto. L’assessore Cattaneo ha ribadito l’inclusività dell’offerta culturale lecchese: “Sul nostro territorio convivono diversi linguaggi che partono dal nostro teatro e vogliono diffondersi per ampliare l’offerta culturale e di intrattenimento”.

La dottoressa Giuseppina Di Gangi, Dirigente dell’Area Turismo e Cultura del Comune di Lecco, ha ricordato infine l’appuntamento con il workshop strategico per la riapertura del Teatro della Società ‘Lo spazio dell’attesa’ che si terrà il prossimo 19 novembre dalle 10.30 alle 16 all’Urban Center della Piccola, rivolto ad associazioni culturali, turistiche e giovanili (Qui tutte le informazioni).