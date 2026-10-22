Il video delle ballerine a Villa Manzoni: un mistero da svelare a novembre

Una coreografia sulle note della Traviata, alcuni calici e un biglietto con quattro date: il video postato sui social alimenta gli interrogativi su quello che potrebbe accadere a Lecco dall’11 al 14 novembre

LECCO – Tre ballerine in tutù, le note della Traviata di Giuseppe Verdi e un brindisi tra le sale di Villa Manzoni. Poi la fuga con i calici e un biglietto che sembra anticipare qualcosa, senza però svelare di cosa si tratti. È la scena al centro di un video ambientato nella storica dimora lecchese, diventato oggetto di curiosità sui social.

La sequenza ha tutti gli ingredienti di un piccolo giallo. Le protagoniste, vestite con abiti da danza classica, si muovono tra gli ambienti della villa sulle note di Libiamo ne’ lieti calici, uno dei brani più celebri dell’opera di Verdi. La coreografia culmina in un brindisi, ma il momento conviviale dura poco: nel filmato, le tre ballerine interrompono la performance, raccolgono i bicchieri e si allontanano rapidamente, lasciando dietro di sé più domande che risposte.

A rendere la scena ancora più enigmatica è il messaggio rinvenuto a terra, proprio nel luogo del brindisi. Poche parole, «Fuori Manzoni», accompagnate da quattro date: 11, 12, 13 e 14 novembre.

È questo il dettaglio che sposta l’attenzione dalla singolare incursione al possibile significato dell’iniziativa. Le date potrebbero infatti rimandare a un appuntamento in programma a novembre, ma al momento il messaggio non offre elementi sufficienti per identificarne con certezza natura e organizzatori.

Intanto, il video gioca con il contrasto tra l’eleganza della danza classica, l’atmosfera della dimora manzoniana e la dinamica di una fuga che sembra studiata per alimentare la curiosità. Un’azione artistica, una trovata promozionale o l’anticipazione di un evento culturale? Per ora, il mistero resta aperto.

Le quattro date indicate sul biglietto sono l’unico indizio concreto. E potrebbero essere proprio loro a chiarire il significato di quel brindisi fuori programma a Villa Manzoni.