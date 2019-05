Imbersago, concerto lirico al traghetto leonardesco con Onde Note

Tempo di lettura: 1 minuto

IMBERSAGO – Domenica 12 maggio, alle 21, al piazzale del Traghetto è in programma l’iniziativa “Onde note”, promossa dalla Pro Loco e dal Comune. Si tratta di un concerto lirico per coro e pianoforte del gruppo musicale “Mafalda Favero” di Calolziocorte, nell’ambito dei festeggiamenti per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il pubblico potrà ascoltare brani di Donizetti, Mascagni e Verdi.

Il Coro Lirico Mafalda Favero è un’associazione culturale no profit che si impegna a promuovere la musica lirica attraverso eventi che diano risalto a questa straordinaria forma d’arte. Il canto lirico è infatti una signorile e raffinata espressione culturale di insostituibile valore artistico, storico e sociale.