Imbersago. Fausto Beretta presenterà il suo libro: in moto verso Est

Un viaggio in moto nel cuore dell’Europa dell’Est del 1972

Presentazione del libro mercoledì 5 novembre

IMBERSAGO – Il racconto di un viaggio straordinario arriva a Imbersago con “1972. In moto verso Est…inseguendo carri armati”: un tuffo nella storia attraverso gli occhi curiosi, audaci e ingenui di due ventenni in cerca di verità oltre la Cortina di Ferro.

Mercoledì 5 novembre alle ore 20.45, alla Mediateca di Imbersago (via Cavour 5), Fausto Beretta presenterà il suo libro, un’avventura reale che si trasforma in testimonianza storica e racconto di formazione.

Il volume ripercorre l’avventura vissuta nel 1972 da Fausto e dal suo amico Beppe, due ragazzi italiani spinti dalla voglia di conoscere il mondo al di là della cortina di ferro. Armati di coraggio, curiosità e della tipica ingenuità giovanile, i due partono in motocicletta verso l’Est Europa per osservare da vicino Paesi e popoli che ritenevano custodi di un modello sociale più solidale e giusto rispetto all’Occidente.

“Il loro percorso, durato diverse settimane, si rivela un mosaico di emozioni e scoperte:

tra ricchezza e povertà, accoglienza e diffidenza, momenti di amicizia sincera e situazioni di rischio, senza dimenticare la paura, ma anche il fascino, di trovarsi vicino ai luoghi in cui la storia si stava scrivendo, tra eserciti, confini e tensioni internazionali” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

“Una testimonianza viva, intensa e spesso sorprendente, che porta lo spettatore in un’epoca complessa e in un viaggio tanto reale quanto formativo” concludono i coordinatori.

L’incontro è aperto a tutti.