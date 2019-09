Imbersago: la vincitrice del premio Morlotti under 35 in mostra a Monza

La giovane artista milanese in mostra alla Leo Galleries di Monza dal 27 settembre al 15 ottobre

Ha vinto l’edizione 2018 del premio Morlotti, categoria under 35, con “Carte d’ombra”

IMBERSAGO – Arriva alla Leo Galleries di Monza l’arte narrativa e minimalista di Debora Fella, giovane talento, vincitrice dell’ultima edizione del premio Morlotti Imbersago nella categoria under 35. La giovane artista sarà ospite venerdì 27 settembre al vernissage di “Veglia, sonno e sogni”, mostra che propone un viaggio nell’immagine tra icona, lirismo e racconto.

Un appuntamento interessante per gli amanti dell’arte che avevano avuto già modo di apprezzare l’originale stile di Fella al premio Morlotti. Nel 2018 la giovane artista milanese aveva proposto “Carte d’ombra”, opera composta da quarantanove formelle realizzate da Debora Fella in ardesia, grafite e carbone. Un lavoro suggestivo e nostalgico, minimalista e ricchissimo di rimandi e dettagli che è valso il primo premio Morlotti Imbersago 2018, nella categoria Giovani artisti under 35. C’è tutto nelle «microscopiche epifanie iconiche» – come le ha definite Giorgio Seveso, tra i giurati della sedicesima edizione del prestigioso premio e co-curatore del premio insieme a Chiara Gatti – dal paesaggio alla natura morta, dal ritratto al particolare. Fella sarà ora in mostra a Monza dal 27 settembre fino al 15 ottobre 2019 alla Leo Galleries di via De Gradi. Orari: martedì – venerdì 15-19 sabato 10-13 / 15-19. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Imbersago.