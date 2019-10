Imbersago, Massironi in mostra in Mediateca con “Dimensioni d’Adda”

Sabato 5 ottobre alle 18.30 l’inaugurazione

La mostra è promossa dalla Fondazione Granada Braghieri

IMBERSAGO – Inaugurazione sabato 5 ottobre alle 18.30 in Mediateca per la mostra “Dimensioni d’Adda” del noto pittore Fernando Andrea Massironi. L’esposizione è promossa dalla Fondazione Granada Braghieri e resterà aperta al pubblico, nei locali di via Cavour 9, fino al 13 ottobre.

L’iniziativa è promossa in occasione della 15esima edizione della Giornata del contemporaneo: sabato 12 ottobre alle 20.30 si svolgerà la serata sulla pittura contemporanea intitolata “Quattro chiacchiere con gli artisti”. Orari di apertura della mostra: sabato 5 18.30-22, domenica 6 9.30-12.30, 15.30 20), sabato 12 (9 – 22) e domenica 13 (9.30-12.30, 15.30 -22). La mostra apre anche su appuntamento al numero 339 1944761.