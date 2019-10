Imbersago, omaggio a Leonardo con la scuola d’arte pura e applicata

La mostra verrà inaugurata sabato alle 18

Esposte le opere realizzate dagli allievi ispirandosi alle opere del grande genio vinciano

IMBERSAGO – Una mostra di disegni, dipinti e sculture ispirate al grande genio vinciano. Verrà inaugurata sabato alle 18 nelle sale espositive del Municipio la mostra itinerante “Studiando Leonardo” promossa dalla scuola d’arte pura e applicata in collaborazione con il Comune.

L’omaggio che la scuola d’arte con sede a Merate in via Fratelli Cernuschi ha voluto dedicare al grande Genio Vinciano fa tappa ora a Imbersago, altro luogo particolarmente legato, per via del traghetto, al nome di Leonardo.

Durante la mostra saranno esposte le opere degli allievi della scuola d’arte realizzati dopo lo studio approfondito di alcune opere del maestro. Ecco gli orari di apertura al pubblico: alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, nei giorni feriali durante gli orari di apertura al pubblico del Municipio.