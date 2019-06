Imbersago, torna sabato Imberfood, la festa dei mille sapori

IMBERSAGO – Torna sabato 22 giugno Imberfood, la festa dei mille sapori, con cibo in strada, bevande, musica live e specialità da tutto il mondo. L’appuntamento è a partire dalle 18 quando piazza Garibaldi si trasformerà in una location suggestiva, che sarà teatro di una giornata ricca di eventi aperti a tutte le fasce d’età. Saranno presenti i trucks dello street food proponendo cibo e specialità capaci di soddisfare tutti i gusti. Immancabile la musica, prima in compagnia degli Abilenia e poi, dalle 21, con il concerto dei BlascoLiga.