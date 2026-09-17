Immagimondo 2026. Oltre 40 eventi per la rassegna che da Lecco guarda “oltre i confini”

Presentata la ventinovesima edizione della manifestazione che si terrà sul territorio dal 3 al 18 ottobre, con appuntamenti aperti al pubblico

Oltre 40 eventi tra incontri, camminate e laboratori coinvolgeranno Lecco, Mandello del Lario e Civate

LECCO – “Oggi più che mai, c’è bisogno di guardare oltre i propri confini”. Con queste parole Cinzia Bettega, Assessora alla Cultura del Comune di Lecco, ha espresso soddisfazione per la ventinovesima edizione di “Immagimondo” presentata oggi, giovedì, a Palazzo delle Paure.

Oltre 40 eventi tra fotografia, osservazione del territorio, libri, cinema, camminate urbane e laboratori coloreranno la manifestazione firmata Les Cultures Aps, che quest’anno si svilupperà attorno al tema della frontiera, che, come ha sottolineato il presidente Giorgio Redaelli, è “quel territorio fertile dove vengono in contatto culture diverse, dove si producono sincretismi e sinergie”.

In programma dal 3 al 18 ottobre, gli eventi si svilupperanno nella città di Lecco e vedranno anche il coinvolgimento dei comuni di Mandello del Lario e Civate.

Come spiegato da Redaelli, questa edizione, “che vuole essere un buon auspicio al trentesimo compleanno dell’anno prossimo”, è un invito a superare i confini geografici e culturali, promuovendo conoscenza e incontro e valorizzando la complessità e la diversità del mondo come fonti di arricchimento, personale e comunitario.

Grazie al contributo del Comune, alla direzione artistica di Giulia Junita e al supporto organizzativo di Simona Nava, il festival animerà gli spazi del territorio e punterà al coinvolgimento dei giovani, a cui sarà dedicata la giornata di domenica 11 ottobre, in programma a Oto Lab e in collaborazione con BriUp.

Alla conferenza di oggi è intervenuta anche l’Assessora alla Cultura di Mandello, Doriana Pachera, che ha dichiarato: “Sono sei anni che collaboriamo per la manifestazione, che si aprirà a Mandello con la proiezione di un film. Come ogni anno, ho chiesto che il film trattasse il tema della montagna, elemento identitario per il nostro territorio. Il titolo ‘Va’ Sentiero’ richiama il ‘Va’ Pensiero’ di Verdi e ci accompagnerà in un percorso lungo la nostra penisola.”

Così, invece, Cinzia Bettega: “‘Immagimondo’ è entrato a pieno titolo nella tradizione culturale della nostra città, con la sua capacità di portare a Lecco uno sguardo curioso sul mondo e sulle sue diverse culture. La ventinovesima edizione, a cui partecipiamo con entusiasmo, presenterà mostre fotografiche, film, incontri con esperti, laboratori, camminate, concerti e spettacoli. Sarà un’occasione di confronto, in una Lecco sempre più attenta al mondo che la circonda”.

Lecco si farà dunque terreno fertile, dove culture diverse potranno entrare in simbiosi per generare qualcosa di nuovo, nella speranza che sbocci un amore reciproco tra i luoghi più lontani e quelli che chiamiamo casa.

“Sono molti i temi e i luoghi che toccheremo – hanno concluso gli organizzatori di Les Cultures -. Viaggeremo dall’Alaska alla Patagonia; parleremo delle conseguenze ambientali dei conflitti armati; seguiremo il racconto di chi si è messo in cammino in India e in Russia; passeremo dalla Groenlandia al continente africano e attraverseremo il Caucaso e il Mediterraneo con uno sguardo libero da stereotipi”.

Tutti gli eventi, fatta eccezione per quelli a posti limitati su prenotazione, saranno liberi e accessibili al pubblico.

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