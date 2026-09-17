Immagimondo 2026. Oltre 40 eventi per la rassegna che da Lecco guarda “oltre i confini”

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immagimondo 2026

Presentata la ventinovesima edizione della manifestazione che si terrà sul territorio dal 3 al 18 ottobre, con appuntamenti aperti al pubblico

Oltre 40 eventi tra incontri, camminate e laboratori coinvolgeranno Lecco, Mandello del Lario e Civate

LECCO – “Oggi più che mai, c’è bisogno di guardare oltre i propri confini”. Con queste parole Cinzia Bettega, Assessora alla Cultura del Comune di Lecco, ha espresso soddisfazione per la ventinovesima edizione di “Immagimondo” presentata oggi, giovedì, a Palazzo delle Paure.

Giorgio Redaelli
Giorgio Redaelli

Oltre 40 eventi tra fotografia, osservazione del territorio, libri, cinema, camminate urbane e laboratori coloreranno la manifestazione firmata Les Cultures Aps, che quest’anno si svilupperà attorno al tema della frontiera, che, come ha sottolineato il presidente Giorgio Redaelli, è “quel territorio fertile dove vengono in contatto culture diverse, dove si producono sincretismi e sinergie”.

In programma dal 3 al 18 ottobre, gli eventi si svilupperanno nella città di Lecco e vedranno anche il coinvolgimento dei comuni di Mandello del Lario e Civate.

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Come spiegato da Redaelli, questa edizione, “che vuole essere un buon auspicio al trentesimo compleanno dell’anno prossimo”, è un invito a superare i confini geografici e culturali, promuovendo conoscenza e incontro e valorizzando la complessità e la diversità del mondo come fonti di arricchimento, personale e comunitario.

Grazie al contributo del Comune, alla direzione artistica di Giulia Junita e al supporto organizzativo di Simona Nava, il festival animerà gli spazi del territorio e punterà al coinvolgimento dei giovani, a cui sarà dedicata la giornata di domenica 11 ottobre, in programma a Oto Lab e in collaborazione con BriUp.

Doriana Pachera
Doriana Pachera

Alla conferenza di oggi è intervenuta anche l’Assessora alla Cultura di Mandello, Doriana Pachera, che ha dichiarato: “Sono sei anni che collaboriamo per la manifestazione, che si aprirà a Mandello con la proiezione di un film. Come ogni anno, ho chiesto che il film trattasse il tema della montagna, elemento identitario per il nostro territorio. Il titolo ‘Va’ Sentiero’ richiama il ‘Va’ Pensiero’ di Verdi e ci accompagnerà in un percorso lungo la nostra penisola.”

Cinzia Bettega
Cinzia Bettega

Così, invece, Cinzia Bettega: “‘Immagimondo’ è entrato a pieno titolo nella tradizione culturale della nostra città, con la sua capacità di portare a Lecco uno sguardo curioso sul mondo e sulle sue diverse culture. La ventinovesima edizione, a cui partecipiamo con entusiasmo, presenterà mostre fotografiche, film, incontri con esperti, laboratori, camminate, concerti e spettacoli. Sarà un’occasione di confronto, in una Lecco sempre più attenta al mondo che la circonda”.

Lecco si farà dunque terreno fertile, dove culture diverse potranno entrare in simbiosi per generare qualcosa di nuovo, nella speranza che sbocci un amore reciproco tra i luoghi più lontani e quelli che chiamiamo casa.

“Sono molti i temi e i luoghi che toccheremo – hanno concluso gli organizzatori di Les Cultures -. Viaggeremo dall’Alaska alla Patagonia; parleremo delle conseguenze ambientali dei conflitti armati; seguiremo il racconto di chi si è messo in cammino in India e in Russia; passeremo dalla Groenlandia al continente africano e attraverseremo il Caucaso e il Mediterraneo con uno sguardo libero da stereotipi”.

Tutti gli eventi, fatta eccezione per quelli a posti limitati su prenotazione, saranno liberi e accessibili al pubblico.

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Anticipazioni sul programma

L’edizione si aprirà il 3 ottobre alle 18.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Moldova. The Cold Divide 2023-2024″ di Alessandro Grassani, allestita fino al 18 ottobre alla Torre Viscontea. La mostra si concentrerà sul territorio della Moldavia, un luogo in equilibrio precario tra l’eredità del passato sovietico e la spinta verso un futuro europeo.

Giovedì 8 ottobre, alle 21, ci sarà l’incontro “Rohingya e le crisi che i media non raccontano”, in Officina Badoni, con i reporter Emanuele Giordana e Giuliano Battiston; venerdì 9, sempre alle 21, al Teatro De André di Mandello sarà proiettato il film “Va’ Sentiero”.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre prenderà il via il cartellone “Il Mondo a Lecco”, con eventi in diverse location cittadine. Tra questi, segnaliamo il dialogo con la giornalista Stefania Divertito e i ricercatori Francesco Vignarca e Anna Betti Suman sul tema “Conflitti armati, quali conseguenze per l’ambiente?” al Palazzo del Commercio e, in Officina Badoni, l’incontro con il fotografo naturalista Stefano Unterthiner, che ripercorrerà 25 anni di carriera in giro per il mondo.

In calendario ci saranno anche eventi partecipativi e dedicati ai più piccoli, come “Il confine come incontro”, sabato a Palazzo delle Paure; e degustazioni, come “Caffè, un percorso tra gusto e conoscenza”, che si terrà alla Torrefazione La Libertaria di Galbiate.

Lo scrittore e vincitore del premio Strega Nicola Lagioia è uno degli ospiti più attesi dell’edizione e sarà protagonista dell’incontro dal titolo “Campagne, miti e memorie del sud”, fissato per le 17.30 al Palazzo del Commercio. Lagioia si cimenterà nel racconto di mezzo secolo di storia meridionale, il luogo della “geografia dell’anima”, in uno slalom tra emigrazione, boom economico e terrorismo nero.

La giornata dell’11 ottobre, organizzata con BriUp, realtà giovanile del territorio, sarà una novità di quest’anno. Tra gli appuntamenti in programma segnaliamo “Essere seme”, laboratorio di fanzine curato dall’illustratrice Stefania D’Amato e previsto dalle 15.15.

Prima del weekend conclusivo, venerdì 16 ottobre, a Officina Badoni sarà atteso lo storico Alessandro Vanoli, che porterà al festival la lectio “Oriente. Una storia”, per raccontare il ruolo dell’Oriente nella costruzione del nostro mondo Occidentale. Una storia di gioielli e pietre preziose, viaggi e scoperte, dalla lontana bussola agli oggetti della quotidianità casalinga, come i divani.

Il Comune di Civate sarà protagonista assoluto delle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre, con incontri dedicati alla lentezza di quei viaggi che portano a stretto contatto con i luoghi. Lo scrittore Paolo Malaguti, altro ospite di punta, sarà atteso sabato alle 16.30 a Villa Canali per presentare il libro “Sentieri partigiani”.

Performance itinerante, invece, quella dell’appuntamento di domenica con “Alberi maestri”, che prevede una camminata alla scoperta del panorama arboreo del paese.

Per finire, domenica alle 17.15 ci sarà “Marocco, lungo percorsi poco conosciuti”, evento che indagherà l’importanza di un turismo capace di dialogo e che punta alla preservazione sociale e ambientale dei luoghi.

Per conoscere nel dettaglio gli eventi della rassegna, è possibile consultare il programma sul sito di Immagimondo. Per maggiori informazioni, sono disponibili l’indirizzo e-mail immagimondo@lescultures.it e il numero di telefono 0341284828.

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