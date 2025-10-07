Immagimondo: il festival entra nel vivo dal 10 e 17 ottobre

Una settimana di incontri, camminate, proiezioni e concerti tra Mandello, Civate e Lecco per la 28ª edizione del festival

Prosegue intanto alla Torre Viscontea la mostra Incompiuto di Roberto Giangrande

LECCO – Entra nel vivo la 28ª edizione di Immagimondo, festival promosso da Les Cultures APS e in corso a Lecco e dintorni fino al 19 ottobre. Dopo il fine settimana civatese, la rassegna si prepara a una nuova settimana densa di appuntamenti da Mandello del Lario, Civate e Lecco, con percorsi guidati, conferenza e musica.

Si parte venerdì 10 ottobre alle 21 al Teatro De André di Mandello con la proiezione di “Ogni volta che il lupo” di Marco Andreini, presente in sala. Il documentario racconta il ritorno del lupo nelle nostre montagne e il rapporto tra uomo e mondo selvatico.

Sabato 11 e domenica 12 il festival si sposta a Villa Canali di Civate per “I viaggi dell’anima”. Alle 15 di sabato il geografo e scrittore Lorenzo Pini propone “Storie di neve”, un racconto che parte dalle colline toscane per approdare in Giappone, dove la neve diventa specchio dell’anima e paesaggio interiore. Alle 16.30 l’oceanografo e ricercatore Sandro Carniel dialogherà con il redattore Stefano Brambilla del Touring Club sul Mediterraneo e sui cambiamenti che il clima sta portando nei suoi paesaggi, mentre alle 18 il giornalista e scrittore Jacopo Storni, intervistato dal redattore TCI Tino Mantarro, offrirà un ritratto inedito di Tiziano Terzani, lontano dagli stereotipi del “maestro spirituale” e più vicino a un uomo inquieto, sempre in cammino.

La domenica si apre con Il Tour dei Lose nell’Orrido di Civate, camminata guidata da Renato Ornaghi: circa due chilometri immersi nella cornice naturale dell’Orrido, con stampe d’epoca dei coniugi artisti Federico e Carolina Lose e letture curate da Monica Galanti e Marco Rubelli. Nel pomeriggio, alle 14.45, Elisa Cozzarini dialogherà con la giornalista Ilaria Sesana a partire dal libro “Gli intrecci del fiume”, riflessione sul fiume come memoria, come spazio del selvatico da proteggere e come trama in cui si intrecciano pratiche umane e natura. Alle 16 sarà la volta di Cristiano Cavina, che presenterà “Tropico del fango”, storia di comunità ferite ma resilienti in una nuova latitudine della Romagna. A chiudere il weekend, alle 17.15, il racconto di Valentina Scaglia e Calogero di Francesco, protagonisti di un viaggio in canoa lungo mille chilometri sul Rio Chubut, dalle Ande alla Patagonia.

La settimana successiva il festival torna a Lecco con tre appuntamenti da non perdere. Mercoledì 15 ottobre, all’Officina Badoni, il regista e ricercatore Igor D’India presenterà Abyss Cleanup, documentario che racconta il ritrovamento di una gigantesca discarica sottomarina nello Stretto di Messina, simbolo di un problema diffuso in molti abissi del pianeta. Giovedì 16, sotto la cupola del Planetario Civico, Nicolò Porcelluzzi, scrittore e autore del podcast Sonar de Il Post, guiderà il pubblico in Sonar: suoni e canti delle balene, un’esperienza immersiva dedicata al rapporto tra suono, spazio e orientamento acustico nel mare profondo, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Deep Space.

Venerdì 17 ottobre alle 21 lo Spazio OtoLab ospiterà Tierra, tan sólo. Voces de mujer, un viaggio musicale dal Mediterraneo al Sud America che mette al centro le voci di compositrici e interpeti che raccontano le proprie radici e la propria identità. Protagoniste Giulia Molteni (voce e pianoforte) e Giulia Larghi (violino e mandolino), in un intreccio di sonorità e culture. Ingresso 5 euro, prenotazioni a immagimondo@lescultures.it.

Fino al 19 ottobre è possibile visitare alla Torre Viscontea di Lecco la mostra fotografica Incompiuto di Roberto Giangrande, che attraverso venti scatti racconta i tanti progetti infrastrutturali italiani abbandonati o mai completati.

