Immagimondo: “Il mondo a Lecco” per il weekend conclusivo

Sabato 18 e domenica 19 ottobre due giorni di mostre fotografiche, laboratori, dibattiti e performance per chiudere la 28^ edizione

Scopri il programma completo dell’ultimo weekend

LECCO – Dalle conferenze ai dibattiti, dai laboratori per bambini alle degustazioni guidate, il weekend del 18 e 19 ottobre chiude la 28^ edizione di “Immagimondo”, il festival organizzato da Les Cultures Aps che quest’anno porta “Il mondo a Lecco”.

Due giornate ricche di eventi, tutte nel cuore della città, quelle di sabato 18 e domenica 19 ottobre. Sarà ancora possibile, innanzitutto, visitare la mostra fotografica “Incompiuto” di Roberto Giangrande, allestita alla Torre Viscontea, che racconta con venti scatti i progetti infrastrutturali italiani mai completati o mai entrati in funzione. L’ingresso è libero, sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Al piano terra di Palazzo delle Paure, invece, è in mostra “Tea Time”, il progetto fotografico di Roberta Gambarini e Viviana Puccio che racconta le donne protagoniste del progetto nato a Calolziocorte come spazio di incontro, condivisione e scambio di culture diverse. Un inno alla socialità e all’integrazione che diventa cornice e metafora per l’intero festival.

Il sabato pomeriggio si apre alle 14.45 al Palazzo del Commercio con il dialogo tra l’antropologo Matteo Meschiari e la geografa Eleonora Mastropietro intitolato “Cartografia in 111 mappe”. Un viaggio attraverso mappe reali e immaginarie, per interrogarsi sul senso dello spazio e sulle geografie dell’altrove. Poco dopo, alle 15 a Palazzo delle Paure, la giornalista Stefania Prandi porta al centro del dibattito le vite delle donne migranti e dei loro figli lasciati nei Paesi d’origine con “Gli orfani bianchi del caporalato”, racconto di dolore e resistenza condotto da Maria Grazie Zanetti di Les Cultures.

In contemporanea, ma all’Auditorium Officina Badoni, arriva Erica Giopp con il suo ironico e acuto “Südtirol. Piccolo Manuale di sopravvivenza”, mentre al vicino Offi Coffee spazio alla degustazione guidata di Rossella Criscì di ICAM “Alla scoperta del mondo del cacao ed del cioccolato”: un laboratorio sensoriale per scoprire origine, gusto e segreti di uno dei prodotti simbolo del viaggio. Il costo della degustazione è di 5 euro, la prenotazione può essere effettuata entro il 17 ottobre tramite immagimondo@lescultures (i posti sono in esaurimento).

I più piccoli possono partecipare alla lettura “CERA, una volta” con Leggere per Gioco OdV, mentre gli adulti hanno l’opportunità di una camminata performativa del progetto “Verso casa”, con partenza da Officina Badoni e arrivo a Palazzo Belgiojoso, con paesaggio sonoro a cura di Aldo Scarpitta (iscrizioni entro il 17 ottobre). In contemporanea è in programma anche un percorso tra storia e natura che condurrà il pubblico da Malavedo a Oto Lab con “Viaggio nella Vallata Gerenzone” (iscrizioni entro il 17 ottobre).

Ci si sposta al Palazzo del Commercio alle 16.15, quando la ricercatrice, saggista e freelance Sarah Gainsforth discuterà con Tullia Ascari di disuguaglianze abitative e gentrificazione nell’incontro “Politiche abitative per non morire di rendite”. Mentre a Palazzo delle Paure, Eleonora Mastropietro, Daniele Ietri e Alessio Zemoz racconteranno “La Linea. Viaggio lungo il limite incerto”. All’Officina Badoni ci sarà un reportage fotografico di Marco Colombo dedicato alla foca monaca: “Out of the blue. Sulle tracce della foca monaca”.

Il pomeriggio prosegue alle 17.45 a Palazzo del Commercio con Maurizio Carucci, cantautore e fondatore della band Ex-Otago nonchè autore del libro “Non esiste un posto al mondo”; a dialogare con lui sarà l’antropologo Meschiari. Allo stesso orario Cascina Don Guanella e Don Agostino Frasson guidano una degustazione narrata delle loro produzioni artigianali, tra birra e inclusione sociale (prenotazioni entro il 17 ottobre, costo 10 euro).

In serata, negli spazi di Oto Lab, attesa la performanca “Del nostro scavo continuo” di Caterina Dufì, Simone Spampinato ed Emanuele Caprioli, punto di arrivo di uno dei tre progetti di arte pubblica partecipata realizzati da collettivi di giovani artisti. Un evento che unisce installazione artistica e concerto per riflettere con approccio interdisciplinare sull’elemento acquatico: i suoi comportamenti fisici, la trasparenza, il fluire continuo tra piena e secca, il periodo di questo andare e venire. Sono in programma diversi slot (alle 18.30, alle 19 e alle 21), preceduti alle 16 da una passeggiata guidata dal titolo “Viaggio nella Vallata Gerenzone, tra storia e arte”, a cura di Officina Gerenzone (iscrizioni: immagimondo@lescultures.it, donazione libera a sostegno dell’associazione).

Si riparte domenica 19 ottobre nel segno dei racconti e delle rotte. Alle 14.45, nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, lo storico Angelo Floramo accompagna il pubblico nei “Balcani, tra popoli, frontiere e utopie”, mentre in contemporanea, all’Auditorium di Officina Badoni, Nicolò Guarrera condivide la sua impresa di cinque anni e trentacinquemila chilometri in “Pieroad: il giro del mondo a piedi”.

Alle 15, ancora a Palazzo delle Paure, torna la lettura per bambini “CERA, una volta”, mentre nella sala studio di Officina Badoni si cuce e si ricicla con il laboratorio “Diamo nuova vita ai jeans”, curato da Paso Cooperativa Sociale (prenotazioni: immagimondo@lescultures.it. Costo 10 euro). Alle 15.15, al Palazzo del Commercio, il giornalista de Il Post Luca Misculin dialoga con il direttore di Altreconomia Duccio Facchini in “Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale”, racconto della stratificazione di popoli, uomini e miti che si sono succeduti nel corso dei secoli, con uno sguardo al Mediterraneo di oggi.

La Cambogia è invece al centro dell’incontro delle 16.15 a Palazzo delle Paure, dove Matteo Mastragostino, sceneggiatore della graphic novel “Vann Nath. Un sopravvissuto all’inferno cambogiano”, e l’esperto di geopolitica Emanuele Giordana si confrontano sul futuro di un Paese ancora in bilico. Alla stessa ora, l’Auditorium di Officina Badoni ospita “Russia profonda: tra storia e attualità”, dialogo fra il giornalista Marzio G. Mian e lo storico Aldo Ferrari, mentre alle 16.30 (al piano terra di Palazzo delle Paure) prende forma il gioco poetico collettivo “Mentre tutto scorre” di Teresa Priano e Dario Pruonto, chiusura di un altro progetto di arte pubblica partecipata protagonista di questa edizione del festival. In programma sia alle 16.30 che alle 17, il gioco vedrà i due artisti ri-editare i materiali raccolti in precedenza tra la comunità: pensieri, memorie, desideri, sogni e paure (iscrizioni entro venerdì 17 ottobre).

Alle 16.45 si torna a parlare di ambiente e responsabilità collettiva con Fabio Ciconte e Duccio Facchini, che a Palazzo del Commercio riflettono su “Il cibo è politica”. Segue alle 17.30, nel cortile di Palazzo Belgiojoso, l’atto performativo conclusivo di “Verso casa”, progetto dei collettivi Guinea Pigs e Anelo1997. Un silenzioso architetto/fabbro getterà le basi, insieme al performer, di un linguaggio costruttivo comune e partecipativo, da mettere in atto insieme alla comunità riunita: i moduli verranno assemblati in una scultura abitabile, accogliente, ferrosa e vibrante.

A chiudere l’intera 28^ edizione del festival sono, infine, i due appuntamenti delle 17.45: a Palazzo delle Paure la giornalista Stefania Divertito presenta “Uccidere la Natura”, un’indagine sulle ferite invisibili inflitte all’ambiente, mentre l’Auditorium di Officina Badoni ospita il racconto di Frank Lotta e Paolo Penni Martelli “Patagonia. Viaggio in bicicletta ai confini del mondo”.

Immagimondo è realizzato con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e con il contributo di Comune di Lecco, Comune di Civate, Comune di Mandello del Lario, Comune di Galbiate, Fondazione Cariplo, Confcommercio Lecco. Gli sponsor di questa edizione sono Howden, Acinque, Lito2000, Photosì, Fotorota Studio e Zamberlan.