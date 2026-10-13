Immagimondo, il viaggio continua: tutti gli appuntamenti fino al 22 ottobre

Dal 14 al 22 ottobre proseguono gli appuntamenti del festival tra Lecco e Civate

Nel fine settimana del 17 e 18 ottobre spazio a incontri letterari, passeggiate e performance

LECCO – Viaggi reali e interiori, storie di memoria, percorsi nella natura e incontri tra culture. Immagimondo, il festival di viaggi organizzato dall’associazione Les Cultures APS in collaborazione con i Comuni di Lecco, Civate e Mandello del Lario, prosegue dopo una prima settimana ricca di appuntamenti e si prepara a vivere un nuovo fine settimana dedicato a “I viaggi dell’anima”, in programma a Civate sabato 17 e domenica 18 ottobre.

La manifestazione, diretta artisticamente da Giulia Julita con il supporto organizzativo di Simona Nava, riparte mercoledì 14 ottobre con una proposta che spazia dal cinema alla letteratura, dalle esperienze all’aria aperta alle riflessioni sul significato del camminare.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre alle 21 allo Spazio Teatro Invito di Lecco, dove sarà proiettato, alla presenza del regista, il documentario “Ritorno al tratturo” di Francesco Cordio (Italia, 2026, 54 minuti). Il film segue Filippo Tantillo ed Elio Germano lungo un’antica via della transumanza, tra le montagne del Molise, per raccontare le persone che scelgono di restare nelle aree interne del Paese e di costruire nuove comunità.

È stata invece rinviata da venerdì 16 a giovedì 22 ottobre, sempre alle 21, la conferenza “Oriente. Una storia” dello storico e scrittore Alessandro Vanoli, in programma all’Auditorium di Officina Badoni a Lecco. Partendo dal suo omonimo libro, Vanoli ripercorrerà i rapporti tra Oriente e Occidente, attraverso viaggi, commerci, scoperte e contrapposizioni culturali, proponendo una lettura della storia che supera la rigidità dei confini.

Il cuore del fine settimana sarà a Civate, nella sala conferenze di Villa Canali, con “I viaggi dell’anima”, rassegna dedicata ai percorsi lenti e al rapporto con i luoghi attraversati.

Sabato 17 ottobre il programma comincia alle 15 con Flavio Stroppini, regista e drammaturgo, che presenterà il libro “Una passeggiata artica”. Il racconto ripercorre le centinaia di chilometri percorsi nel 2023 nella Groenlandia occidentale, durante una residenza artistica a bordo di una piccola nave rimasta bloccata dal ghiaccio in un fiordo.

Alle 16.30 sarà la volta dello scrittore Paolo Malaguti, che porterà al festival “Sentieri partigiani”, un viaggio nei luoghi e nei silenzi della memoria della Resistenza italiana. La giornata si concluderà alle 18 con Antonio Di Vico, già esperto di comunicazione per le Nazioni Unite, e la scrittrice di viaggi Silvia Tenderini. Insieme racconteranno una traversata a piedi di 1.800 chilometri attraverso l’India, da Dharamsala, nell’estremo nord del Paese, fino a Mumbai, tra incontri, animali, banditi e riferimenti spirituali.

Domenica 18 ottobre gli appuntamenti cominceranno alle 10 con due iniziative in contemporanea. Dal parcheggio di Ponte Isella partirà “Tra ali e canneti: alla scoperta degli uccelli del Lago”, una passeggiata di circa due ore condotta dall’ornitologa Gaia Bazzi di ISPRA, in collaborazione con Legambiente Lecco. L’attività, pensata per bambini dai 6 anni e per le loro famiglie, permetterà di conoscere e riconoscere le specie di uccelli più comuni presenti nell’ambiente lacustre. I posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione entro giovedì 15 ottobre, scrivendo a immagimondo@lescultures.it.

Sempre alle 10, da Piazza Antichi Padri fino a San Pietro al Monte, si svolgerà “Alberi maestri”, performance itinerante a cura di Campsirago Residenza. Tra suoni, poesia e immagini, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante. L’esperienza durerà circa 90 minuti; sono consigliate scarpe da trekking. L’evento è a pagamento, con un costo di 8 euro, e prevede posti limitati. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 15 ottobre, sempre tramite l’indirizzo immagimondo@lescultures.it. Il pagamento potrà essere effettuato su Eventbrite oppure in contanti il giorno stesso.

Nel pomeriggio il festival tornerà a Villa Canali. Alle 14.45 Nicolas Rodigari presenterà “Viaggio nella normalità di un paese in guerra”, racconto di un lungo itinerario via terra nel cuore della Russia, intrapreso per comprendere il punto di vista dei suoi abitanti al di là della propaganda.

Alle 16 il confronto “I cammini sono una risorsa per tutti?” metterà al centro il potenziale dei percorsi a piedi come opportunità di sviluppo sostenibile, soprattutto per le aree interne. La discussione prende spunto dal numero “In cammino” di Mappe, la rivista-libro del Touring Club Italiano, e vedrà la partecipazione di Tino Mantarro, redattore della rivista, Luca Dei Cas di Terre di mezzo e Stefano Lorenzi di Appennino Slow.

Alle 17.15 la rassegna si chiuderà con “Marocco, lungo percorsi poco conosciuti”. L’incontro partirà dai progetti di cooperazione realizzati nell’Atlas Kabir, nel sud del Marocco, per esplorare le possibilità di un turismo capace di mettere in dialogo le comunità locali e le realtà associative. Ne parleranno l’economista Paola Bordi, il giornalista Stefano Brambilla e la cooperativa sociale ViaggieMiraggi. Al termine è previsto un aperitivo marocchino curato dalle donne del progetto Tea Time, con un contributo libero a partire da 5 euro.

Accanto agli incontri, resta visitabile fino a domenica 18 ottobre la mostra fotografica “Moldova. The Cold Divide 2023-2026” di Alessandro Grassani, allestita alla Torre Viscontea di Lecco. L’esposizione racconta attraverso le immagini la Moldavia, sospesa tra l’eredità del passato sovietico e la prospettiva europea, in un contesto diventato ancora più delicato dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’ingresso è libero: la mostra è aperta giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

La partecipazione agli appuntamenti di Immagimondo è libera e gratuita, fatta eccezione per le iniziative che prevedono un contributo economico e la prenotazione. Il programma completo è disponibile sul sito www.immagimondo.it. Per informazioni è possibile contattare Les Cultures APS al numero 0341 284828 oppure scrivere a immagimondo@lescultures.it.

Il festival è realizzato con il contributo di Regione Lombardia, Comune di Lecco, Comune di Civate, Comune di Mandello del Lario, Camera di Commercio Como-Lecco, Fondazione comunitaria del Lecchese e Confcommercio Lecco. Il progetto rientra inoltre nel Fondo Ambiente e Cultura, sostenuto da Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea. Tra gli sponsor figurano Howden, Acinque, Tentori Alessandro s.r.l., BCC Valsassina, Editoria Grafica Colombo e Atotek.