“Immagimondo” sabato e domenica si chiude la 26^ edizione

Si inizia sabato con la mostra “Africa Blues”

LECCO – Venti appuntamenti per il fine settimana conclusivo di “Immagimondo”, che il 21 e il 22 ottobre porta “Il Mondo a Lecco”. Due giornate che vedranno susseguirsi, in diverse sedi cittadine, racconti di viaggio, proiezioni, uno spettacolo e approfondimenti su grandi temi del presente.

Dalla mostra “Africa Blues”, fotografie dal Mozambico che raccontano la crisi climatica, al focus sulla storia dell’immigrazione illegale in Europa, dalle conseguenze del fast fashion ai falsi miti identitari. E ancora reportage, luoghi di confine e uno spettacolo che racconta “una storia armena”.

La giornata di sabato si apre alle 14.45 al Palazzo delle Paure con l’inaugurazione della mostra “Africa Blues” che sarà visitabile fino al 29 in Piazza XX Settembre.

Alle 15, nella Sala Conferenze di Palazzo del Commercio, l’appuntamento è con Gabriele Del Grande, che parlerà del suo libro “Il secolo mobile dialogando con Duccio Facchini direttore di Altreconomia.

Alle 15.30, al piano terra di Palazzo delle Paure, lettura animata e laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni ispirato al libro “La scatola gialla” di Pieter Gaudesaboos, in programma anche per domenica alle 16.30 (quota di partecipazione 5 euro da versare in loco. Prenotazione obbligatoria: immagimondo@lescultures.it), mentre alle 16.30, in Sala Conferenze per la presentazione di “Geografia di un viaggiatore pavido” (Laterza Editore) di Luigi Farrauto.

In contemporanea, ma dalle 16.30 nella Sala conferenze del Palazzo del Commercio, il fondatore di Slow Fiber Dario Casalini dialoga con Duccio Facchini sul tema “La rotta della moda. Cambia stile per cambiare il mondo”.

Si torna nella Sala Conferenze di Palazzo delle Paure, invece, alle 17.45, con la presentazione di “The River Journal” con M. Di Nonno e N. Fontana, progetto di giornalismo multimediale che esplora l’attualità attraverso i grandi fiumi del mondo.

Alle 18, nella Sala Conferenze di Palazzo del Commercio, il racconto di viaggio di ThisAvventura (ossia Carlo, Marco e Vittorio, amici di una vita) “Il giro d’Italia in Graziella”, mentre alle 21 si raggiunge lo Spazio Teatro Invito per lo spettacolo “Garò. Una storia armena” (regia di Giuseppe Di Bello), interpretato da Stefano Panzeri.

La giornata di domenica prende il via la mattina alle 11 (Sala conferenze Palazzo delle Paure) con la presentazione dei progetti di cooperazione 2023 del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli. Ricchissimo, invece, il pomeriggio, a partire dall’incontro delle 14.15 (sempre a Palazzo delle Paure) con lo scrittore Angelo Zinna, che in dialogo con il videoreporter Marco Carlone racconterà il suo viaggio in Azerbaigian.

Doppio appuntamento alle 14.30: a Palazzo del Commercio, la presentazione del libro “La locanda ai margini d’Europa” di Enrico Maria Milič (Bottega Errante Edizioni), dialoga con l’autore lo storico Alessandro Cattunar. In Sala don Ticozzi, invece, spazio alla proiezione del film documentario “Dodici di noi”, alla presenza dei registi Manuela Boezio e Federico Scienza.

Mentre alle 15 (sempre al Piano Terra di Palazzo delle Paure) è in programma una nuova lettura animata per bambini dai 6 agli 11 anni (a cura dell’associazione “Leggere per gioco” e dal titolo “Paese che vai, sapori che trovi”. Prenotazione obbligatoria: immagimondo@lescultures.it), alle 15.45 (nella sala conferenze dello stesso palazzo) si viaggia in treno verso Istanbul grazie al racconto del fotografo e videomaker Marco Carlone e del giornalista del Touring Club Tino Mantarro.

Due incontri delle 16: Palazzo del Commercio ospita Alberto Grandi in dialogo con il Professore Associato di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Michele Antonio Fino, Grandi ripercorrerà la storia della cucina italiana e porrà l’accento sulla distinzione tra verità e narrazioni pubblicitarie. Allo stesso orario, ma in Sala Don Ticozzi, tocca anche alla proiezione del documentario “La terra mi tiene” di Sara Manisera e Arianna Pagani.

Dopo il “Viaggio fotografico nella biodiversità urbana”, dialogo tra il divulgatore scientifico Francesco Tomasinelli e il redattore del Touring Stefano Brambilla fissato per le 17.15 a Palazzo delle Paure, a chiudere questa edizione di “Immagimondo” sono i due incontri fissati per le 17.30. Si tratta di “Geografia della miseria e della speranza”, chiacchierata tra Maurizio Pagliassotti (autore di “La guerra invisibile. Un viaggio sul fronte dell’odio verso i migranti”, Einaudi) e Fabrizio Gatti (autore di “Nato sul confine”, Rizzoli) in programma a Palazzo del Commercio. In Sala Don Ticozzi, sempre alle 17.30, la proiezione del documentario “Movimento Fermo” alla presenza della regista Silvy Boccaletti.

Infine, c’è tempo fino al 29 ottobre per visitare la mostra allestita alla Torre Viscontea “Giovani nomadi italiani” del fotoreporter, videoreporter e giornalista Bruno Zanzottera e dell’antropologa e guida sahariana Elena Dak. Ingresso libero, isitabile il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18.

Maggiori informazioni sul programma della due giorni QUI.