Immagimondo, tutto pronto per la 28^ edizione del Festival di viaggi, luoghi e culture

Dal 3 al 19 ottobre, 12 giorni e 40 eventi tra Lecco e altri comuni della Provincia

Redaelli (Les Cultures): “Da 28 anni Immagimondo invita a mettersi in cammino”

LECCO – Dal 3 al 19 ottobre torna a Lecco e in diversi comuni della Provincia il Festival Immagimondo. Viaggi, Luoghi, Culture. La 28^ edizione sarà un nuovo viaggio lungo 12 giorni attraverso 40 eventi, per un festival che unisce fotografia, osservazione del territorio, libri, cinema, eventi partecipativi, camminate urbane, laboratori per adulti e bambini e molto altro.

Un appuntamento oramai consolidato nella programmazione culturale lecchese, come sottolineato dal presidente di Les Cultures, associazione che organizza il Festival, Giorgio Redaelli, durante la presentazione del calendario 2025 martedì mattina all’Officina Badoni: “Immagimondo da 28 anni è un invito a mettersi in cammino: un viaggio fisico e simbolico per scoprire il mondo come gesto politico, forma di conoscenza e pratica di relazione”.

La vicesindaca di Lecco e assessore alla Cultura Simona Piazza ha aggiunto: “Immagimondo non è solo un appuntamento ma un incubatore di opportunità, incontro e dialogo. Abbiamo sempre più bisogno di questi spazi e non dobbiamo stancarci, oggi più che mai, di sostenere e promuovere queste iniziative culturali”.

L’edizione 28 di Immagimondo si aprirà il 3 ottobre con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’abbandono delle infrastrutture italiane. ‘Incompiuto’ il titolo dell’esposizione, visitabile fino al 19 ottobre nella Torre Viscontea di Lecco, che vedrà protagonisti gli scatti di Roberto Giangrande, fotografo urbano e di architettura. La serie fotografica di Giangrande documenta gli innumerevoli progetti infrastrutturali italiani che sono stati abbandonati durante la costruzione o conclusi ma mai entrati in funzione a causa di appalti bloccati o mancate autorizzazioni. I 20 scatti in mostra raccontano un’Italia costellata di progetti ambiziosi mai portati a termine, spesso anche firmati da architetti di fama.

“Una mostra che ci invita a riflettere, attraverso lo sguardo attento di Roberto Giangrande, sulle contraddizioni del nostro Paese, raccontate attraverso luoghi sospesi tra ambizione e abbandono – il commento di Piazza – “Incompiuto” pone l’accento su un tema ancora troppo poco dibattuto ma che da tempo intacca le risorse economiche e influenza l’estetica del paesaggio italiano: l’abbandono di importanti progetti infrastrutturali. Ringrazio Les Cultures per l’ideazione della mostra e tutti i partner che rendono possibile il festival Immagimondo che, ogni anno, riesce ad unire cultura, viaggio e impegno civile”.

Grazie al progetto finanziato da Fondazione Cariplo ‘Itinerari culturali: nuove geografie di relazione e partecipazione’ realizzato da Les Cultures in collaborazione con l’Associazione La Casa dei Popoli di Villasanta, promotrice del Festival delle Geografie, Immagimondo sarà quest’anno arricchito da tre eventi di arte partecipata, realizzati da collettivi di giovani artisti. Si tratta di ‘Verso Casa – In lotta con la realtà, tappa #5’, appuntamento in ‘due atti’: sabato 18 ottobre la camminata performativa con partenza da Officina Badoni e domenica 19 ottobre con un atto performativo presso Palazzo Belgiojoso a Castello. Sempre sabato 18 ottobre si terrà il secondo evento di arte partecipata, ‘Del nostro scavo continuo’ presso lo spazio OtoLab di Rancio e infine domenica 19 ottobre ‘Mentre tutto scorre’, gioco collettivo presso Palazzo Paure.

Tra i numerosissimi appuntamenti in calendario ricordato dall’assessore alla Cultura del Comune di Mandello Doriana Pachera la proiezione del film ‘Ogni volta che il lupo’ di Marco Andreini, il 10 ottobre alle ore 21. “Un documentario narrato in prima persona che diventa esplorazione del nostro atteggiamento nei confronti del mondo selvatico” ha spiegato Pachera “siamo molto felici di rientrare anche quest’anno nella programmazione del festival Immagimondo”.

Alla presentazione era presente anche Silvia Tantardini, assessore del Comune di Civate, comune che ospiterà diversi eventi sotto il format ‘I Viaggi dell’Anima’, tra cui una camminata alla scoperta dei Lose nell’Orrido di Civate domenica 12 ottobre e diverse conferenza a Villa Canali.

Sponsor dell’iniziativa il gruppo Acinque e Howden, rappresentati in conferenza stampa dal presidente Stefano Simonetti e dalla Senior Client Manager Renza Nogara.

La direttrice del Festival Giulia Julita ha sottolineato la partecipazione libera e gratuita agli eventi (fino esaurimento dei posti disponibili). “La 28esima edizione di Immagimondo è un nuovo dialogo trasversale intorno al tema del viaggio, fisico e simbolico. Dalle rovine incompiute dell’Italia contemporanea alle mappe immaginarie del mondo, dalle foreste del Giappone alla neve dei monti toscani, dalla Russia di ieri e di oggi alla storia umana del Mediterraneo centrale, dai molti passi di un giro del mondo a piedi ai mille km in bicicletta fra El Calafate e Ushuaia. Vi aspettiamo a Immagimondo”.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA

QUI I DETTAGLI SULLA MOSTRA ‘INCOMPIUTO’