Il giovane filosofo ha vinto la sezione giovani con il suo nuovo testo

“Il superuomo dall’estremo oriente. Manga e anime tra eroismo e tragedia”

CALOLZIOCORTE – Il filosofo calolziese Christian Frigerio, nell’ambito del Festival Mimesis di Udine, ha vinto la sezione giovani del Premio Udine Filosofia con il lavoro intitolato “Il superuomo dall’estremo oriente. Manga e anime tra eroismo e tragedia”. Già nel 2023 il giovane studioso aveva presentato all’Istituto Rota di Calolziocorte, scuola nella quale aveva frequentato il liceo di scienze applicate, la sua opera prima intitolata “Ricomporre un cosmo in frammenti”.

“L’idea è nata dal concetto di superuomo di massa di Umberto Eco che in realtà riprendeva un’intuizione di Antonio Gramsci – ha spiegato Frigerio durante la premiazione – secondo il quale certi tratti del superuomo di Nietzsche avevano fatto presa sull’immaginario popolare non tanto grazie alla lettura di Nietzsche, ma piuttosto grazie a personaggi della letteratura popolare come il conte di Montecristo e i tre moschettieri. Negli anni Settanta e Ottanta Eco aggiorna questa diagnosi includendo Superman e James Bond”.

Frigerio, nel suo nuovo testo, ha cercato di sostenere che la forma più importante del superuomo di massa, per come si è evoluto negli ultimi almeno quattro o cinque decenni, siano i personaggi di manga e anime come Ken il guerriero, Goku, i cavalieri dello Zodiaco.

La prima parte del libro è dedicata all’Eroismo: “Quello che ho cercato di fare è isolare i tratti che rendono specifica questa forma del superuomo di massa, per cui i principi cui da voce la maggior parte di queste opere: la forma specifica di eroismo e superomismo che viene sviluppata e, al tempo stesso, la decostruzione del superuomo che viene svolta da queste serie. C’è il concetto di potenza che è molto importante, ma al tempo stesso c’è una problematizzazione del significato di essere forte.

La seconda parte, dedicata alla “Tragedia”, analizza le implicazioni dell’immaginario superomistico che riportano alle tragedie greche: “Ho cercato di sviluppare questi aspetti mostrando tutti quei tentativi di esplorazione, un’alternativa non violenta a un mondo nel quale la violenza spesso appare come l’orizzonte ultimo. Credo che tutte queste serie riportino a problematiche che sono molto simili a quelle che oggi ci troviamo ad affrontare in questo mondo. E proprio in questo consiste buona parte della virtù degli studi sul modo in cui questi nuovi superuomini di massa stanno ridefinendo l’immaginario popolare contemporaneo. Posso solo dire di essere onorato che la rilevanza di questi studi sia stata riconosciuta con questo premio così importante”.

A complimentarsi anche il professor Massimo Tavola: “E’ una soddisfazione che un giovane del territorio, mio ex alunno alle scuole medie e studente del Rota, che oltre ad aver raggiunto brillantemente il dottorato in filosofia teoretica, venga premiato a un concorso così prestigioso. Christian Frigerio non è solo un giovane intellettuale, ma è anche una promossa per l’elaborazione del pensiero moderno. E’ un giovane capace di dare il proprio contributo, attraverso il suo pensiero, ai bisogni della nostra società”.