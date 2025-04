In archivio la 16^ edizione di Leggermente, nuovi appuntamenti nei prossimi mesi

Soddisfatto il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati

Notevole la risposta del pubblico agli incontri, partecipati anche gli incontri per le scuole

LECCO – Si è conclusa ufficialmente lunedì 31 marzo, con gli ultimi incontri rivolti alle scuole, la sedicesima edizione di Leggermente, manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, quest’anno imperniata sul tema “Umano, non umano. Rileggere la società del rischio dentro la natura”.

La risposta del pubblico per gli incontri pomeridiani e serali è stata davvero notevole, sin dalla prima giornata di venerdì 21 (con Dacia Maraini e Beppe Severgnini, ma anche Paolo Di Paolo) e passando per gli incontri del primo week-end (da Giulio Tremonti il sabato 22 a Marco Pacini e Marco Belpoliti domenica 23). La settimana centrale ha poi visto – oltre ai numerosi appuntamenti con le scuole sia a Lecco che sul territorio (tra gli ospiti anche Luigi Garlando) – il dipanarsi del ciclo di approfondimento sul tema dell’edizione 2025. Infatti dopo il già citato Pacini sono intervenuti lunedì 24 Ugo Morelli e Mauro Ceruti, mercoledì 26 Eraldo Affinati e Marco Aime, il 27 Stefano Palumbo e Vittorio Lingiardi, con la chiusura affidata il 29 a Emanuela Borgnino. Denso anche l’ultimo fine settimana: venerdì 28 con Alberto Vanolo ospite dell’evento organizzato al Politecnico in collaborazione con ASST e il progetto In Aut e con la performance intensa di Gabriele Corsi. Ottima la partecipazione sabato 29 sia all’incontro mattutino con Serena Bortone, che a quello pomeridiano con Roberta Recchia. La chiusura degli eventi aperti “pubblici” è poi avvenuta domenica 30 con Stefano Vicari.

“Siamo davvero soddisfatti di questa sedicesima edizione: gli sforzi organizzativi sono stati ripagati dall’entusiasmo dei ragazzi e degli studenti che hanno accolto in modo convinto le proposte di incontri con gli autori, grazie anche al supporto decisivo dei loro insegnanti – evidenzia il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – In parallelo non possiamo che essere grati al pubblico, composto anche da tanti giovani, che ha preso parte alle nostre proposte pomeridiane e serali con gli scrittori: vedere la sala piena per Dacia Mariani o Beppe Severgnini, ma anche per Gabriele Corsi o Roberta Recchia, solo per fare alcuni nomi, dimostra quanto Leggermente sappia intercettare la “fame di cultura” dei lecchesi”.

Quest’anno sono piaciute molto anche le “Serate con l’autore”, ovvero gli appuntamenti rivolti ai Gruppi di Lettura sul territorio: venerdì 21 marzo con Sara Rattaro a Olginate, mercoledì 26 con Beatrice Salvioni a Oggiono e sabato 29 con Stefano Dal Bianco a Costa. “I gruppi di lettura sono un fenomeno in costante crescita che abbiamo voluto valorizzare con questo percorso ad hoc – aggiunge il presidente Peccati – Si tratta di occasioni di condivisione e dialogo diffuse sul territorio, visto che nelle 35 biblioteche del Sistema Lecchese sono attivi ben 40 gruppi di lettura”. Il percorso 2025 si concluderà con l’appuntamento previsto lunedì 28 aprile alle ore 21 ad Airuno con lo scrittore Lorenzo Marone (autore di romanzi quali “La tentazione di essere felici”, “Tutto sarà perfetto”, “Sono tornato per te” e “La vita a volte capita”), realizzato insieme al Comune e alla Biblioteca di Airuno, con la collaborazione dei Comuni e delle biblioteche di Lecco, Lomagna, Paderno, Calco, Sirone, Oggiono, Colle Brianza e Olginate e del Sistema Bibliotecario Lecchese.

Il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, infine conclude: “Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa edizione: dagli sponsor ai partner che ci sostengono, dai volontari alle istituzioni che sono al nostro fianco in questa rassegna. Un ringraziamento speciale va al Comitato Scientifico che ha pensato al tema e ha programmato il calendario degli eventi. Infine non posso che rinnovare l’invito ai prossimi incontri. Perchè come ormai tradizione… Leggermente continuerà con nuove proposte anche nelle prossime settimane”.

In attesa di definire le date degli incontri annunciati con Matteo Renzi, Antonio Albanese, Rosy Bindi e Paolo Rumiz (nomi anticipati in occasione della conferenza stampa di lancio della sedicesima edizione, ndr), si è aggiunto un nuovo autore alla sedicesima edizione.

Infatti venerdì 16 maggio alle ore 21 a Calolzio, presso la sala Ettore Albertoni di via Stoppani, arriverà ospite di Leggermente il giornalista Mario Giordano per presentare il suo ultimo libro “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio. Dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” (Rizzoli). In questo saggio-denuncia, Giordano racconta di come “le famiglie del capitalismo che sembravano destinate a far volare l’Italia in realtà… hanno fatto volare solo le loro liti e i loro conti in banca: fra lotte spietate e eredità contese, vanno così in fumo prestigio e patrimoni creati in anni di duro lavoro”.

Leggermente 2025 è stata organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Sistema Bibliotecario Lecchese, Asst Lecco, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti, ma soprattutto per prenotarsi agli incontri, è possibile consultare il sito www.leggermente.com.