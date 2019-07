In duecento al Planetario di Lecco per l’astrofisico Luca Perri

Nuova conferenza per l’astrofisico brianzolo.

Oltre duecento i presenti.

LECCO – Venerdì 5 luglio 2019, nonostante l’argomento tutt’altro che semplice, grande “pienone” per Luca Perri al Planetario di Lecco. L’astrofisico ha portato in città la sua nuovissima conferenza, ottenendo un riscontro di pubblico incredibile, con circa duecento persone presenti.

Gli organizzatori hanno scelto di svolgere l’evento all’aperto per evitare la calura e accogliere tutte le persone, ma sono letteralmente stati travolti da un’impensabile afflusso di curiosi, con tanto di coda all’ingresso per entrare e persone che hanno dovuto seguire le quasi due ore di conferenza in piedi.

Il nuovo incontro parlava di fisica quantistica, citando una celebre frase del fisico Niels Bohr “Smettila di dire a Dio cosa fare coi suoi dadi – la fisica quantistica spiegata a me stesso.” Durante la serata si è partiti dall’invenzione della lampadina e si è giunti fino ai nostri giorni, un lungo viaggio in compagnia di alcuni dei più celebri fisici mondiali, menti brillanti che hanno rivoluzionato il mondo. In particolare Perri si fermato a lungo sul “duello” tra Albert Einstein e il suddetto Bohr, sostenitore principale della meccanica quantistica.

Al termine della conferenza c’è stato spazio per una decina di domande che il numeroso pubblico ha fatto all’astrofisico, prima dei saluti finali.