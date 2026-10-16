Sarà inaugurata venerdì 23 ottobre alle 18 la mostra fotografica di Alessio Volontè

“La memoria industriale della Valle del Gerenzone dialoga con il presente, restituendo valore a luoghi, storie e testimonianze, che meritano di essere conosciuti e preservati”

LECCO – Sarà inaugurata venerdì 23 ottobre alle 18 in Torre Viscontea la mostra “Ferro e Acqua. La Valle del Gerenzone tra memoria e trasformazione – fotografie di Alessio Volontè”, promossa e curata da Officina Gerenzone APS, in collaborazione con il Comune di Lecco attraverso il Sistema Museale Urbano Lecchese nell’ambito del suo programma mostre 2026. La mostra sarà visitabile fino al 15 novembre.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione di provare a raccontare la Valle del Gerenzone e la secolare industria del ferro attraverso uno sguardo diverso. Lo sguardo dell’obiettivo di Alessio Volontè, socio di Officina Gerenzone, che ha documentato e interpretato con passione e poesia i temi della memoria della storia del ferro a Lecco e la trasformazione non solo del territorio, ma anche delle industrie stesse, nate sul fiume tra XIX e XX secolo e oggi operative altrove.

Così l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco Cinzia Bettega: “Questa mostra ci invita a guardare con occhi nuovi un patrimonio che ha contribuito a costruire l’identità di Lecco. Attraverso le fotografie di Alessio Volontè, la memoria industriale della Valle del Gerenzone dialoga con il presente, restituendo valore a luoghi, storie e testimonianze, che meritano di essere conosciuti e preservati. Ringrazio Officina Gerenzone per il prezioso lavoro di ricerca e valorizzazione del nostro territorio”.

Il percorso fotografico segue il fiume da Laorca alla foce, attraverso strutture produttive dismesse e altre ancora attive, sia lungo il Gerenzone, sia trasferitesi in zone più confacenti alle attuali necessità produttive. Largo spazio viene dato ai resti di dighe, paratie, ruote e fiumicelle, inserite in un paesaggio naturale, in alcuni tratti ancora integro, costituendo un’unione tra natura e industria che ci riporta all’antico legame tra acqua e lavoro, determinante per la nascita e lo sviluppo della secolare industria del ferro lecchese.

L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza del valore di un’eredità produttiva che viene da lontano e che continua ancora oggi a caratterizzare la vitalità economica e sociale del territorio. La mostra vuole così contribuire a rinnovare l’attenzione verso la tutela e la valorizzazione dei manufatti e dei paesaggi di archeologia industriale.

La mostra è visitabile gratuitamente il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Sono, inoltre, in programma due visite guidate a cura di Officina Gerenzone, a ingresso libero, sabato 7 e sabato 14 novembre alle 15 e alle 16.

Per maggiori informazioni sulla mostra è possibile consultare i siti www.simulecco.it e officinagerenzone.wixsite.com. È inoltre possibile contattare la Torre Viscontea all’indirizzo e-mail torreviscontea@comune.lecco.it o al numero 0341 282396, la segreteria dei Musei Civici all’indirizzo segreteria.museo@comune.lecco.it o al numero 0341 481114, oppure l’associazione Officina Gerenzone APS scrivendo a officinagerenzone@gmail.com.