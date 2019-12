Inaugurata a Introbio la mostra “La classe non è acqua, ma acquerello”

INTROBIO – Inaugurata giovedì mattina presso la sala comunale di Introbio la mostra

dal titolo “La classe non è acqua, ma acquerello”. La Mostra presenta i lavori effettuati ogni luned’ pomeriggio, da ottobre a dicembre, da parte di alcuni alunni delle scuole medie di Introbio e Cremeno, sotto la supervisione del maestro pittore Vittorio

Doniselli, con la collaborazione delle insegnanti di artistica delle due scuole Brunella Spinelli e Natascia Bova.

Molta soddisfazione per i lavori prodotti: “Acquerelli di ottima qualità, non ci aspettavamo un risultato simile – hanno commentato le due insegnanti coinvolte – e i ragazzi sono apparsi molto motivati e volenterosi”.

La vicepreside dell’Istituto Comprensivo che raccoglie le due scuole, Maria Loffreda, ha sottolineato il valore didattico del progetto: “I ragazzi devono fare delle esperienze anche di livello alto, come questa, per esprimere le loro potenzialità, uscendo molto arricchiti da questa opportunità”.

Il Maestro Doniselli (che già negli anni scorsi aveva avuto esperienze simili presso la scuola elementare di Pasturo) ha spiegato la tecnica utilizzata per produrre gli acquerelli, sottolineando che se il soggetto da ritrarre per gli alunni era lo stesso, ognuno però doveva interpretarlo in modo personale e diverso l’uno dall’altro.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Introbio Stefano Airoldi che è rimasto colpito da questa iniziativa finora inedita e che rafforzerà senz’altro i collegamenti tra scuola e amministrazione comunale. Al termine qualche piccolo omaggio è stato offerto al pittore e alle due insegnanti, oltre che ai ragazzi che hanno partecipato con i loro

lavori.

La mostra rimarrà aperta dal 19 dicembre al 23 dicembre, e dal 27 al 30 dicembre, dalle ore 15 alle 17, sempre nella saletta al piano terra di Villa Migliavacca a Introbio.