Inaugurata a Palazzo delle Paure la mostra “Manzoni nel cuore”

La mostra sarà visitabile dal 9 febbraio al 13 aprile

LECCO – Inaugurata ieri, sabato, l’esposizione intitolata “Manzoni nel cuore” che apre il calendario 2020 delle mostre del Comune di Lecco al Palazzo delle Paure.

La mostra, voluta e promossa dall’Associazione Bovara di Lecco per celebrare il 40° di fondazione e attività della rivista “Archivi di Lecco e della Provincia”, è stata pubblicata dall’editore Cattaneo, con la collaborazione di Comune di Lecco, Centro Nazionale Studi Manzoniani Casa Manzoni di Milano e Leggermente.

La mostra raccoglie testimonianze artistiche e documentarie sulla figura e sull’opera di Alessandro Manzoni, materiale in gran parte inedito e ordinariamente non esposto in pubblico, conservato in collezioni private di Lecco e del territorio.

“La mostra ‘Manzoni nel cuore’ – spiegano i curatori – offre un approfondimento su questi temi e dando al pubblico lecchese la possibilità di ammirare documenti e opere d’arte, normalmente non visibili, appartenenti a collezioni private del territorio, testimonianza di come l’iniziativa e la passione di singoli studiosi e di privati collezionisti possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale in un rapporto fecondo di collaborazione e di stimolo con le istituzioni”.

L’esposizione, ospitata nel polo museale di Palazzo delle Paure dal 9 febbraio al 13 aprile 2020, oltre ad offrire alcuni tesori delle collezioni private lecchesi, tra i quali ritratti di famigliari e amici di Manzoni mai usciti dalle case in cui sono tuttora gelosamente conservati e due lettere autografe di cui una inedita e solo recentemente ritrovata, intende indagare, attraverso una serie di saggi e di approfondimenti, il rapporto complesso tra il grande scrittore e la città di Lecco. A ciò si aggiungono rari arredi liturgici già nella cappella di Villa Manzoni.

Per tutta la durata della mostra presentando il ticket d’ingresso a Villa Manzoni sarà possibile acquistare il biglietto per visitare la casa museo dello scrittore al costo ridotto di 4 euro. Non solo, presentando il ticket di Villa Manzoni a Palazzo delle Paure sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Manzoni nel cuore”.