Inaugurata l’opera diffusa Limen, porta d’accesso all’Ecomuseo Leonardo dell’Adda

L’opera diffusa è stata realizzata dall’artista Jasmine Pignatelli

“Limen. I luoghi soglia” si sviluppa in quattro installazioni permanenti nei Comuni di Paderno d’Adda, Cornate d’Adda, Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda

PADERNO D’ADDA – Un’opera diffusa composta da quattro installazioni, posizionate lungo lo scorrere del fiume, a segnare i punti cardinali dell’Ecomuseo Adda di Leonardo. E’ stata inaugurata sabato scorso, 22 novembre, “Limen. I luoghi soglia”, opera diffusa realizzata dall’artista Jasmine Pignatelli con la curatela di Annalisa Ferraro e la direzione scientifica di Cristian Bonomi.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “Identità Fluenti. Dalle mappe di comunità al turismo interattivo nell’Ecomuseo Adda di Leonardo”, finanziato da Regione Lombardia tramite il bando InnovaCultura, con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021–2027 e Unioncamere Lombardia e rappresenta un ulteriore contributo dopo la presentazione del totem digitale interattivo posizionato al traghetto di Imbersago.

Ispirata all’Adda, l’opera racconta, in quattro tempi, ovvero nelle tappe di Paderno, Vaprio e Cassano, un fiume che da secoli modella la terra e la vita delle comunità che la abitano, suggestionando genti, generando culture e ispirando progresso. Ogni stazione racconta un tempo dell’Adda e il suo rapporto con la comunità mettendone in luce caratteri diversi, come la sacralità, l’operosità, la genialità e la fluidità che compongono però un’identità unitaria come quella dell’Ecomuseo Adda di Leonardo di cui le singole installazioni diventano porte d’accesso, strumenti di orientamento e chiavi di lettura.

A Paderno l’installazione è ben visibile accanto alla Chiesetta degli Alpini e al monumento ai caduti, luoghi cari alla memoria collettiva, a pochi passi dal ponte San Michele, dove l’Adda si chiude in una forra profonda, trasmettendo tutta la forza ancestrale della natura.

L’ultima tappa del percorso Identità Fluenti sarà l’evento conclusivo di restituzione pubblica, in programma sabato 13 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Robbiate, dove saranno presentati in forma integrale tutti i materiali prodotti durante il progetto.