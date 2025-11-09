“Inclusione in musica”, successo per la serata con gli Aironi Neri a Valmadrera

Raccolta fondi per l’acquisto di una barella-doccia destinata alla struttura per disabili “Oltre Noi”

VALMADRERA – Un cinema teatro di Valmadrera pressoché pieno ha accolto con entusiasmo, sabato 8 novembre, una serata di musica con particolare attenzione al tema della disabilità. Il famoso gruppo musicale “Aironi neri”, con la presenza del loro amico Andrea Gentileschi, promotore della serata, hanno intrattenuto il numeroso pubblico con lo storico repertorio dei “Nomadi ” con i grandi successi come “Io vagabondo” e “Dio è morto”.

In apertura l’assessore Antonio Rusconi, presente con l’assessore Bosisio, ha portato i saluti del sindaco e ha ricordato come il polo della disabilità rappresenti un esempio concreto di attenzione ai più fragili in una sinergia che vede protagonisti il Comune, l’associazione Oltre noi, la cooperativa Arcobaleno e l’istituzione “Sacra Famiglia”.

Proprio a nome di quest’ ultima, ha preso la parola Silvia Buttaboni, che ha evidenziato come il centro Oltre noi si caratterizzi per una profonda professionalità e umanità. Un ringraziamento anche ai volontari di Artesfera per una serata riuscitissima.