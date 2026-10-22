Intelligenza artificiale e guerra, Confindustria Lecco ospita Mariarosaria Taddeo

Taddeo presenterà “Codice di guerra” nell’ambito della rassegna “Libri Liberi”

Appuntamento giovedì 29 ottobre alle 18.30 nell’Auditorium Plinio Agostoni di Confindustria Lecco e Sondrio

LECCO – Quali questioni etiche pone l’intelligenza artificiale quando entra nel mondo della difesa e dei conflitti? E quali sfide aprono la cybersicurezza e la guerra cibernetica? Sono alcuni degli interrogativi al centro del prossimo appuntamento di “Libri Liberi”, la rassegna culturale promossa da Confindustria Lecco e Sondrio, che giovedì 29 ottobre ospiterà Mariarosaria Taddeo, docente di Etica Digitale e Tecnologie della Difesa all’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford.

L’incontro è in programma alle 18.30 nell’Auditorium Plinio Agostoni di Confindustria Lecco e Sondrio, in via Caprera 4, a Lecco. Al centro della serata il volume “Codice di guerra. Etica dell’intelligenza artificiale nella difesa”, nel quale la studiosa affronta le implicazioni morali e le responsabilità legate all’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito militare, insieme ai temi della sicurezza informatica e dei conflitti cibernetici.

A introdurre l’autrice sarà Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili, con possibilità di prenotazione attraverso il sito www.libriliberi.it.

“Grazie alla presenza della professoressa Mariarosaria Taddeo, che ci onora, avremo la possibilità di focalizzarci su temi più che mai attuali e di interesse comune, attraverso un contributo autorevole”, sottolinea Campanari.

Il presidente richiama anche il significato della rassegna, pensata come uno spazio di confronto e di approfondimento aperto a prospettive differenti. “Libri Liberi nasce per dare spazio a una pluralità di voci e visioni, con l’intento di stimolare la circolazione delle idee, ascoltando chi ne è portavoce ed è qualificato per parlarcene, favorendo la formazione del pensiero critico”, spiega.

L’iniziativa, aggiunge, vuole rispondere anche alla voglia di sapere e conoscere delle comunità locali. “La nostra ambizione è che i partecipanti possano uscire dagli incontri di Libri Liberi con pensieri che non avevano avuto prima, con nuove domande, con uno sguardo più ampio su contesti e fatti che riguardano la vita di tutti noi”.

La scelta di dedicare un appuntamento all’intelligenza artificiale applicata alla difesa si inserisce nel percorso di ricerca di Taddeo, che dirige il gruppo di ricerca in Etica Digitale e Tecnologie della Difesa presso l’Oxford Internet Institute. È autrice anche del volume “The Ethics of Artificial Intelligence in Defence”, pubblicato da Oxford University Press, e dal 2020 fa parte del Comitato consultivo per l’etica del Ministero della Difesa britannico.

Le sue ricerche sono apparse su riviste scientifiche internazionali di primo piano, tra cui “Nature”, “Nature Machine Intelligence”, “Science” e “Science Robotics”. Il suo lavoro si concentra in particolare sull’analisi etica dell’intelligenza artificiale, sulle applicazioni dell’AI alla difesa nazionale, sulla cybersicurezza e sui conflitti informatici.

Nel corso della carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti. Nel 2023 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito il titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Tra gli altri premi figurano il Simon Award, ricevuto nel 2010 per l’eccellenza nella ricerca in informatica e filosofia, e il World Technology Award per l’etica, assegnato nel 2016.

Nel 2018 InspiringFifty l’ha inserita tra le 50 donne italiane più influenti nel settore tecnologico. È stata inoltre inclusa da ORBIT nella lista delle 100 donne più rilevanti a livello mondiale nell’etica dell’intelligenza artificiale e nel 2020 è stata selezionata tra le dodici «Outstanding Rising Talents» del Women’s Forum for Economy and Society.

Dal 2016 Taddeo ricopre anche il ruolo di caporedattrice delle riviste “Minds & Machines e Philosophical Studies Series”, entrambe pubblicate da Springer Nature.

L’appuntamento lecchese offrirà dunque l’occasione per approfondire un tema che intreccia innovazione tecnologica, sicurezza e responsabilità etica, attraverso il contributo di una ricercatrice impegnata nello studio delle implicazioni dell’intelligenza artificiale nei contesti di difesa.