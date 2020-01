“Io e il Professor Non Hodgkin”, una serata dedicata alla donazione

Una serata con l’infermiera Debora Bricalli

Presentazione libro “Io e Il Professor Non Hodgkin”

LECCO – Si terrà il 17 gennaio alle ore 20.30 presso la sala polivalente del comune di Valgreghentino la presentazione del libro “Io e il Professor Non Hodgkin”. Organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco e dalle associazioni Aido Olginate-Valgreghentino e Admo Lombardia (patrocinio del comune di Valgreghentino) la serata avrà come ospite l’autrice del libro Debora Bricalli.

Debora è una giovane infermiera, abituata a stare in mezzo ai malati di cancro, ma meno abituata ad essere lei la persona malata. Giovane, troppo giovane per pensare di essere preda di malattie così aggressive nel momento più esaltante della sua vita, la gravidanza. Al sesto mese si ritrova invece affetta da linfoma Non Hodgkin e la sua vita è capovolta. Tra momenti di inebriante gioia come la nascita della figlia, il matrimonio e i rientri a casa e momenti di sconforto, Debora riesce a ritagliarsi del tempo tutto per sé descrivendo sensazioni ed emozioni vissute nel suo percorso. I pensieri accumulati diventano un vero e proprio libro con l’intento di donare speranza a chi soffre e un contributo economico a chi si occupa di combattere queste malattie. Il Professor Non Hodgkin ha dato importanti lezioni di vita a Debora che adesso sta bene e non vuole fare altro che portare il suo messaggio al cuore e alla testa di più persone possibili.

La partecipazione è libera e al termine sarà offerto un piccolo rinfresco. Maggiori informazioni sul sito www.opilecco.it.