Le famiglie hanno accompagnato i bambini in un viaggio tra spagnolo, tedesco, albanese, singalese, francese, inglese, sloveno e cinese

Spazio anche a giochi con i numeri e segnalibri con la parola libro in diversi idiomi

LECCO – Nove postazioni di lettura, otto lingue diverse e tante famiglie coinvolte in un pomeriggio all’insegna dell’incontro tra culture. Alla scuola primaria S. Stefano di Lecco la lettura è diventata un’occasione per scoprire nuove parole, ascoltare storie e avvicinarsi alle diverse tradizioni presenti nella comunità scolastica, grazie a un’iniziativa organizzata nell’ambito di #ioleggoperché.

Protagonisti dell’appuntamento sono stati soprattutto i genitori, che hanno accettato di mettersi in gioco diventando lettori e accompagnando i bambini in un viaggio attraverso lingue e culture differenti. Spagnolo, tedesco, albanese, singalese, francese, inglese, sloveno e cinese sono state le otto lingue protagoniste delle nove postazioni allestite negli spazi della scuola. Due, infatti, le proposte di lettura in lingua spagnola.

La formula scelta ha permesso ai piccoli partecipanti di ascoltare ogni storia prima nella lingua del genitore e successivamente in italiano. Un modo per entrare in contatto con suoni, ritmi e parole nuove, scoprendo come uno stesso racconto possa attraversare lingue diverse senza perdere la capacità di coinvolgere ed emozionare.

L’esperienza è andata anche oltre la lettura. Alcune mamme hanno insegnato ai bambini a contare nella propria lingua, mentre altre hanno scritto sui segnalibri la parola “libro” nei diversi idiomi. Un’attività semplice e coinvolgente, che ha permesso agli alunni di confrontarsi con vocaboli e scritture anche molto lontani da quelli utilizzati abitualmente, portando a casa un piccolo ricordo del pomeriggio.

A rendere speciale l’iniziativa è stata soprattutto la partecipazione attiva delle famiglie. I genitori non si sono limitati ad assistere all’attività, ma ne sono diventati parte integrante, mettendo a disposizione qualcosa di personale: la propria lingua, una storia, una pronuncia e un patrimonio culturale da condividere con gli altri.

Un’esperienza che ha dato concretezza a un’idea di scuola aperta e inclusiva, nella quale le differenze linguistiche e culturali rappresentano una ricchezza da conoscere e valorizzare. Accogliere le lingue parlate nelle famiglie significa infatti riconoscere il valore delle diverse identità e offrire a ogni bambino l’opportunità di sentirsi parte della comunità scolastica.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutte le mamme e ai papà che hanno partecipato, preparando e leggendo le storie con entusiasmo, e a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

Nove postazioni, otto lingue e tante voci diverse, unite dalla stessa passione. Perché leggere insieme non significa soltanto ascoltare una storia, ma creare occasioni di incontro, conoscenza e condivisione, dimostrando che le parole possono cambiare suono, ma continuare a costruire legami.