La Banca della Valsassina promuove corsi di inglese per soci e clienti

Lezioni dal 13 febbraio al 24 aprile 2025, iscrizioni entro il 7 febbraio

CREMENO – Un’opportunità di formazione per la comunità locale: la Banca della Valsassina organizza corsi di lingua inglese rivolti ai propri soci e clienti, con lezioni tenute da un insegnante madrelingua.

L’iniziativa prevede due livelli di apprendimento: un corso base per chi desidera riprendere lo studio della lingua in modo accelerato e un corso intermedio dedicato a chi ha già conoscenze, ma necessita di consolidarle ed esercitarsi per utilizzarle con maggiore efficacia.

Le lezioni si terranno presso la sede della Comunità Montana, in località Prato Buscante a Barzio, con una durata complessiva di dieci incontri da un’ora e mezza ciascuno. Il corso base si svolgerà ogni giovedì dalle 18:50 alle 20:20, mentre il corso intermedio sarà dalle 20:30 alle 22:00.

Le date di inizio e fine dei corsi sono fissate dal 13 febbraio al 24 aprile 2025. Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 7 febbraio 2025. Il costo previsto è di 60 euro per i soci e 100 euro per i clienti, con un massimo di 15 partecipanti per classe. È inoltre richiesto l’acquisto del libro di testo consigliato dall’insegnante.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria della banca al numero 0341/998.748 o scrivere all’indirizzo email segreteria@valsassina.bcc.it.