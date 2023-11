La banda di Barzio festeggia Santa Cecilia e premia i suoi musicanti

Riconoscimento al veterano Giancarlo Ruffinoni nella banda da 45 anni

Una bacchetta d’argento al maestro Jose Ratti a ricordo dei suoi quindici anni di direzione

BARZIO – Nei giorni scorsi, come da tradizione, il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio ha festeggiato la patrona Santa Cecilia. Un appuntamento molto sentito sia dai componenti del sodalizio che dai simpatizzanti. Domenica scorsa dopo la messa in chiesa parrocchiale, la visita al cimitero, per omaggiare i musicanti deceduti, e un momento musicale in piazza, la giornata di festa è proseguita con il pranzo al ristorante Esposito.

L’occasione è stata propizia per dare il benvenuto a due nuove leve Stefano Marchionni e Diego Sormani, e per consegnare i riconoscimenti ai componenti del Corpo musicale che hanno celebrato gli anniversari di appartenenza al gruppo. Myriam Bassu ha ricevuto un diploma di merito per i suoi cinque anni di attività, mentre Stefano Fanciosti è stato premiato per i dieci anni. A tagliare il traguardo dei vent’anni Marta Buzzoni, seguita da Laura Sech, Mirko Camozzini e Stefano Invernizzi con venticinque anni di presenza nella banda. Infine il riconoscimento al veterano Giancarlo Ruffinoni, musicante da 45 anni. Premiato anche il maestro Jose Ratti, con una bacchetta d’argento, a ricordo dei suoi quindici anni di direzione.

Da parte del presidente Mario Tagliaferri un ringraziamento a tutti loro e a tutte le persone che, pur operando dietro le quinte, contribuiscono alla buona riuscita delle attività del Corpo musicale. Presenti alla giornata di festa il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia e altri amministratori pubblici del territorio, il parroco don Lucio Galbiati, e don Gianmaria Manzotti, oltre ai rappresentanti di numerose associazioni valsassinesi e non.

Ora, per il Corpo musicale è ora di rimettersi al lavoro per preparare il grande concerto di Capodanno, appuntamento imperdibile con la musica in programma l’1 gennaio 2024.