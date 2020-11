La biblioteca a casa tua: attivo il servizio anche a Olgiate

Al via da sabato 21 novembre il servizio di prestito a domicilio

Il servizio è riservato ai residenti di Olgiate iscritti al servizio bibliotecario

OLGIATE – Al via da sabato 21 novembre, grazie all’aiuto dei volontari, il servizio gratuito di prestito a domicilio di libri, riviste e Dvd per gli utenti iscritti alla biblioteca di Olgiate e residenti in paese. Accedere al servizio è semplice: basta aprire il sito del sistema bibliotecario del territorio lecchese, consultare il catalogo e lasciarsi ispirare anche dalle novità e dai consigli delle bibliotecarie.

“Se il titolo che cerchi è disponibile, se hai qualche dubbio o se vuoi un consiglio di lettura, contattaci in biblioteca – spiegano le bibliotecarie Gabriella e Paola – E’ possibile mandare una un’email a biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it indicando i titoli richiesti e i tuoi dati (nome, cognome e data di nascita) oppure telefonare al numero 039/99.11.254.

Per i più piccoli è possibile chiedere i “libri a sorpresa”: vi verranno consegnati alcuni titoli scelti dalle bibliotecarie (ricordati di indicare età e/o preferenze del bambino) Verrai ricontattato per concordare la consegna, che verrà effettuata da volontari e nel rispetto delle norme anti-covid”.

Le bibliotecarie puntualizzano: “Non verranno ritirati libri, riviste e Dvd da restituire: i prestiti sono tutti prorogati fino al 4 dicembre 2020 ed è possibile riconsegnare i documenti nel box di restituzione all’esterno della biblioteca”