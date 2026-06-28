La Canonica di San Salvatore ospita la mostra “Capriccio” nata da una residenza d’artista

Esposte le opere di 14 giovani artisti coordinati dal collettivo Spazio Lucido

Giovedì 2 luglio un’apertura serale straordinaria e silent reading

BARZANÒ – È stata inaugurata ieri, la mostra Capriccio, collettiva nella Canonica di San Salvatore. Si tratta della prima mostra organizzata a Barzanò legata a un progetto di residenza d’artista e a un lavoro site specific.

Protagonisti sono 14 giovani artisti, coordinati dal collettivo Spazio Lucido – Edoardo Bonacina e Caterina Perego. Questi hanno realizzato opere strettamente ispirate al prezioso edificio romanico, dopo averlo studiato, lasciandosi coinvolgere da ogni suo aspetto, dalla storia passata e recente, fino alle suggestioni estetiche.

Il progetto è stato recepito e sostenuto dalla Commissione Cultura del Comune di Barzanò, come primo momento di un percorso più ampio di valorizzazione mirata della Canonica di San Salvatore, che vedrà una seconda importante mostra a ottobre, concentrata sulle narrazioni multidisciplinari che si sono avvicendate nel tempo, fino ai giorni recenti, valorizzandone i pregi storici e artistici, così come le sinergie culturali.

“Ci fa molto piacere – dice il sindaco Gualtiero Chiricò – ospitare e sostenere lo sviluppo di un progetto che favorisce l’arte. In particolare l’arte giovanile, con una formula full immersion, nella quale gli artisti possono dedicarsi totalmente alla produzione delle opere che saranno in mostra nei prossimi giorni”.

“Per questo il Comune ha fin da subito accolto la proposta giunta dal collettivo. Ci siamo attivati, non solo per mettere a disposizione uno degli spazi espositivi più prestigiosi del territorio, ma anche per guidarli nella conoscenza storica e artistica della Canonica di San Salvatore. È stato inoltre garantito al gruppo di lavoro un luogo in cui convivere in queste settimane, favorendo ulteriormente la sinergia artistica e progettuale”.

Il capriccio è un tipo di composizione caratterizzato da libertà di realizzazione. Da qui nasce lo spunto per una mostra-laboratorio concepita come processo creativo condiviso e site-specific. Il progetto nasce con l’obiettivo di vivere e reinterpretare un luogo storico di grande valore culturale. Un luogo in cui attivare un dialogo tra gli artisti e il territorio periferico della Brianza e valorizzando le potenzialità architettoniche, aggregative e narrative.

In questi giorni, il gruppo di giovani artisti ha occupato la Canonica di San Salvatore, trasformandola in uno studio collettivo dedicato alla realizzazione della mostra.

Il progetto si fonda sul principio del Gesamtkunstwerk, ovvero un’opera d’arte “totale”: attraverso una residenza artistica in corso dal 16 al 26 giugno, gli artisti sono entrati in relazione diretta con la Canonica, la sua storia e i suoi materiali, sviluppando opere e interventi concepiti specificamente per lo spazio, e in dialogo con il prezioso edificio storico.

Giovedì 2 luglio ci sarà un’apertura serale straordinaria della mostra Capriccio: dalle 21.00 alle 23.00. Per l’occasione ci sarà anche un silent reading organizzato dalla Commissione Cultura, la cui partecipazione è aperta a tutti.