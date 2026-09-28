La Canonica di San Salvatore si racconta: la mostra a Barzanò

Dal 3 all’11 ottobre l’esposizione raccoglie studi, documenti, immagini e opere

L’inaugurazione è fissata per sabato 3 ottobre alle 17

BARZANÒ – La Canonica di San Salvatore di Barzanò torna al centro della scena culturale con una mostra che ne ripercorre storia, memoria e interpretazioni artistiche. Da sabato 3 a domenica 11 ottobre, l’antico edificio romanico sarà protagonista di “La Canonica di San Salvatore si racconta”, un’esposizione corale e multidisciplinare che riunisce testimonianze storiche e contemporanee dedicate a una delle più importanti testimonianze romaniche del territorio lecchese.

L’inaugurazione è in programma sabato 3 ottobre alle 17. La mostra, organizzata dalla Commissione Cultura del Comune di Barzanò con il patrocinio del Consorzio Brianteo Villa Greppi, nasce con l’obiettivo di raccogliere per la prima volta in un unico percorso le diverse modalità attraverso cui, nel corso degli anni, la Canonica è stata studiata, raccontata e valorizzata.

Di proprietà del Comune di Barzanò e da tempo utilizzata come spazio culturale, la Canonica di San Salvatore conserva preziosi affreschi e una storia millenaria. Nel corso del tempo è stata oggetto di studi tecnici e scientifici, ricostruzioni storiche, pubblicazioni, immagini e interpretazioni artistiche, fino a videoinstallazioni e progetti interattivi.

“Questa mostra – dice il sindaco di Barzanò, Gualtiero Chiricò – rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire e valorizzare una parte importante della storia della nostra comunità. La Canonica di San Salvatore oggi continua a vivere come luogo di cultura, ospitando mostre e incontri, aprendosi all’arte in tutte le sue forme. Un edificio così ricco di storia ha trovato una nuova funzione, mantenendo vivo il legame con il territorio e diventando uno spazio di partecipazione. Questa mostra ci invita a conoscere il nostro patrimonio, a custodirlo e, soprattutto, a continuare a farlo vivere nel presente.”

Il percorso espositivo è il risultato di un lavoro di ricerca e raccolta che ha coinvolto diversi interlocutori. Il Consorzio Brianteo Villa Greppi ha messo a disposizione le tavole con i disegni di Alessandro Greppi, mentre il Sistema Bibliotecario Lecchese ha contribuito con una articolata bibliografia. L’Ufficio Tecnico del Comune di Barzanò ha fornito documenti storici e relativi ai restauri.

A completare il progetto sono i materiali messi a disposizione da collezionisti e appassionati, oltre alle opere di artisti e fotografi, realizzate in passato oppure appositamente per l’esposizione. Tra gli autori coinvolti figurano Paolo Bombonato, Elio Bonaldi, Fabio Brambilla, Filippo Brunello, Angela Caremi, Livio Cazzaniga, Paolo Colombo, Giulia Colombo, Silvana Lodi, Mipam, Corrado Pennati, Vanni Saltarelli e Diego Tomasoni.

La mostra rappresenta inoltre il completamento di un progetto più ampio, avviato a fine giugno con la collettiva “Capriccio”, legata a una residenza d’artista e a un lavoro site specific. Protagonisti erano stati 14 giovani artisti, coordinati dal collettivo Spazio Lucido, chiamati a realizzare opere ispirate direttamente alla Canonica dopo averne approfondito la conoscenza sul posto.

Cinque di loro saranno presenti anche nella nuova esposizione: Edoardo Bonacina, Sidonie Pellegrino, Caterina Perego, Giovanni Picco e Chiara Smedile.

Non mancheranno gli appuntamenti collaterali. Domenica 4 ottobre, dalle 15, il sagrato della Canonica ospiterà una sessione di disegno libero. Giovedì 8 ottobre, alle 21, spazio invece al silent reading: due ore di lettura in silenzio all’interno dell’edificio, immersi tra le opere, con la possibilità per i partecipanti di portare il proprio libro e anche una coperta o un cuscino per creare il proprio angolo comfort.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, alle 16, in occasione di Ville Aperte in Brianza, saranno inoltre organizzate visite guidate gratuite, previa prenotazione sul sito www.villeaperte.info/it.

“La Canonica di San Salvatore si racconta” sarà visitabile da sabato 3 ottobre alle 17 fino a domenica 11 ottobre. Gli orari di apertura sono: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, giovedì dalle 10 alle 12 e sabato dalle 14 alle 18. L’ingresso è libero.