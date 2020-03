La Festa della Musica raddoppia: il 21 giugno a Mandello e a Olginate

Doppio appuntamento per terza edizione della Festa della Musica

Il 21 giugno, artisti sul palco a Mandello e a Olginate

MANDELLO /OLGINATE – Domenica 21 giugno 2020 sarà una giornata speciale per gli amanti della musica. In tutto il mondo si celebrerà questa fantastica forma d’arte, dando spazio ad infinite rappresentazioni e concerti in tutte le piazze, corti, bar e vicoli. Anche Mandello del Lario e Olginate si uniranno a questa grande festa che, nella sola Italia, lo scorso anno ha contato oltre 9 mila eventi e 33 mila artisti coinvolti.

Quest’anno oltre a Mandello, che sarà al 3° anno di adesione a quest’evento mondiale con questa squadra organizzatrice, si unirà alla Festa anche il comune di Olginate.

L’origine della festa

La Festa della Musica è nata in Francia nel 1982, grazie al Ministero della Cultura, che coinvolse musicisti dilettanti e professionisti, i quali invasero le strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei.

L’evento è nato, e sempre sarà, come un grande tributo alla Musica rivolto a tutti, grandi e piccini, con voglia di scoprire in un’unica serata diversi generi musicali, vivendo la magia della musica live in più spazi cittadini, nel segno della gratuità e della partecipazione. L’obiettivo è riempire di note musicali le vie del paese e far vivere a tutti lo spirito dell’evento.

Sinergia Mandello-Olginate

Una speciale sinergia di amministrazioni comunali e associazioni porterà nelle nostre strade una grande festa: Concertando, Punto Giovani di Mandello del Lario, Associazione Olginate del Fare, le amministrazioni comunali di Olginate e Mandello del Lario uniranno le forze.

Giuseppe Martinelli, coorganizzatore e presidente dell’Associazione Concertando, vive con entusiasmo lo sviluppo dell’evento. “Quest’anno la festa raddoppia e la nostra associazione sarà attiva sia a Mandello del Lario che a Olginate. Due località importanti e soprattutto molto attente verso gli eventi culturali di tipologia musicale, due eventi comunque non di semplice organizzazione resi possibili grazie all’affiatamento di tutto il volontariato presente ed in particolar modo di Diego Brini, che voglio ringraziare personalmente sia per il lavoro grafico che quello organizzativo”.

Molto soddisfatto per la prossima edizione che vedrà unite le due località l’Assessore mandellese Luca Picariello: “Siamo contenti che questa edizione abbia coinvolto anche il Comune di Olginate perché con questa collaborazione si sottolinea il vero spirito della festa, la condivisione estendendo l’idea il più possibile, in questo caso resa possibile grazie alle energie e l’impegno di tutto il volontariato di Concertando. Come Amministrazione siamo contenti di presentare anche per quest’anno una nuova edizione, riferimento per il nostro ramo del lago e soprattutto nella speranza di ripartire insieme dopo la primavera triste legata agli eventi del coronavirus.”

Importante per la località mandellese la presenza di Simone Buzzella del Punto Giovani Mandello, presente all’organizzazione della manifestazione per il secondo anno. “Sono felicissimo di partecipare alla creazione di un evento che ha la capacità di unire e coinvolgere persone di ogni età. La speranza è sempre quella di permettere l’incontro e la diffusione dell’arte musicale il più possibile, regalando per un giorno il piacere di ‘Sentire’ il proprio paese unito in qualcosa di unico e bello”.

Per la nuova esperienza di Olginate è ottima la collaborazione tra lo staff di Concertando e l’Amministrazione Comunale tramite l’impegno organizzativo dell’Assessore al commercio Luca Dozio, immediatamente coinvolto dalla nuova ed interessante proposta internazionale:

“La richiesta che Orietta ci ha portato presentandoci Concertando, di essere protagonisti di un evento che crea un così grande movimento e che nasce dalla musica, è un invito che ci spinge a stare insieme per collaborare e costruire qualcosa di bello ed armonioso. Soprattutto in questi momenti abbiamo bisogno di scoprire di quanto ‘bello’ serva alla nostra vita e di quanto siamo in grado di essere creativi e forti. Ecco che l’evento capita proprio nel momento giusto e come amministrazione partecipiamo con gioia all’invito di Concertando e siamo lieti di affiancarci a Mandello per dare visibilità alla bellezza dei nostri siti e alle offerte di diversa cultura che si trovano nei nostri paesi. Detto questo Olginate c’è. Vi aspettiamo!”

L’organizzazione locale ad Olginate sarà affiancata dall’associazione dei commercianti “Olginate del Fare” capitanata da Orietta Sabadini già all’opera perché commercianti, artigiani e pubblici esercenti del paese possano contribuire per rendere il 21 guigno 2020 una giornata più completa e divertente.

“Sono venuta a conoscenza della Festa della Musica solo un paio d’anni fa e da allora cercavo il modo e le forze per poter coinvolgere Olginate nel progetto; l’incontro con Diego e Beppe di Concertando hanno reso il tutto possibile. Ora cercheremo di fare del nostro meglio per coinvolgere tutti alla partecipazione.”

Aperte le iscrizioni

Trascorsi i primi mesi di riunioni e decisioni, gli organizzatori stanno procedendo al coinvolgimento degli artisti, dei volontari e dei commercianti così da strutturare al meglio l’evento e procedere, verso fine maggio, alla fase di promozione dell’iniziativa. Chiunque volesse candidarsi come musicista, oppure come commmerciante o come volontario, può farlo utilizzando l’apposito modulo online disponibile sul sito https://sites.google.com/associazioneconcertando.it/festa-della-musica/home entro lunedì 13 aprile.

La Festa della Musica sarà un’ottima occasione di condivisione e crescita per Concertando e tutte le strutture coinvolte nell’organizzazione dell’evento, una bellissima festa per conoscere realtà musicali locali e non, ma soprattutto un evento dove emozioni e divertimento non mancheranno grazie alla magia della Musica di ogni genere e tipo.