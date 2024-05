La Giornata dei Musei Icom 2024 a Villa Monastero

Il 16 maggio la presentazione di due volumi

“Si tratta del nuovo Quaderno di Villa Monastero 2023 curato dal conservatore Anna Ranzi e della Breve guida per piccoli botanici”

LECCO – In occasione della Giornata internazionale dei musei Icom 2024 (18 maggio) la Provincia di Lecco ha programmato a Villa Monastero di Varenna un’iniziativa per coinvolgere il pubblico, evidenziando l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

L’obiettivo della Giornata è rendere consapevole i visitatori della funzione delle strutture museali quali importanti mezzi di scambio e arricchimento culturale. Il tema individuato per il 2024 è quello dell’educazione e della ricerca e si inserisce nella più ampia cornice dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030, Quality Education, teso ad assicurare un’educazione equa e inclusiva e a promuovere l’opportunità di un apprendimento permanente per tutti.

Proprio in relazione all’argomento di quest’anno, giovedì 16 maggio alle 16.00 nella Sala Fermi (con registrazione obbligatoria sul sito www.villamonastero.eu) verranno presentati due nuovi volumi, che accrescono l’offerta culturale del Museo e consentono una migliore comprensione e conoscenza del territorio provinciale: si tratta del nuovo Quaderno di Villa Monastero 2023 curato dal conservatore Anna Ranzi e della Breve guida per piccoli botanici, con approfondimento sulle specie vegetali del giardino di Villa Monastero realizzata da Fondazione Minoprio e coordinata da Manuela Strada, stampata grazie al finanziamento di Lions Club Riviera del Lario che ha voluto sostenere nuovamente le attività di valorizzazione della Villa.

Il numero dei Quaderni di quest’anno si amplia rivolgendosi non solo alle collezioni museali e agli eventi culturali svoltisi nel corso del 2022 e 2023, ma comprende interessanti articoli dedicati all’apprezzamento del patrimonio storico artistico della provincia di Lecco grazie all’operato di numerosi studiosi che si sono prodigati per comporre un ampio mosaico di temi e argomenti che costituiscono la variegata storia del territorio.

Si susseguono nel volume i testi di Marco Sampietro, Giorgio Rossi, Anna Ranzi, Pietro Dettamanti, Matteo e Fabio Possenti, Andrea Bardelli e Fabio Bonaiti che, con la consueta competenza, ricostruiscono vicende storiche locali legate a recenti scoperte o approfondiscono temi inerenti le raccolte musealizzate e le attività della Villa.

“La Provincia di Lecco ringrazia quanti hanno collaborato alla stesura del volume dei Quaderni e la Fondazione Minoprio che, grazie al contributo del Lions Club Riviera del Lario, contribuisce a rendere comprensibile, attraverso il nuovo strumento della guida dalla grafica personalizzata e particolarmente accattivante, il ricco patrimonio botanico della Villa recentemente valorizzato attraverso l’importante progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 0341 295450

E-mail: villa.monastero@provincia.lecco.it

Sito internet: www.villamonastero.eu

Facebook: @villamonastero.lc

Instagram: @villamonastero_official