La Lake Como Orchestra inaugura l’anno e conquista Valmadrera

Sabato 3 gennaio al cinema Artesfera oltre un’ora e mezza di musica classica

Pubblico numeroso e partecipe per il concerto della Lake Como Orchestra direttta da Roberto Gianola, promosso da LTM Lecco con il Comune di Valmadrera

VALMADRERA – Grande partecipazione e applausi calorosi hanno accompagnato il concerto di inizio anno della Lake Como Orchestra, andato in scena al cinema Artesfera di Valmadrera. L’evento, promosso da LTM Lecco in collaborazione e con il contributo del Comune di Valmadrera e di Artesfera, ha richiamato un pubblico numeroso, riempiendo quasi completamente la sala.

Sotto la direzione del maestro Roberto Gianola, l’orchestra ha proposto per oltre un’ora e mezza un programma dedicato ad alcuni dei più celebri valzer viennesi, coinvolgendo gli spettatori con brani noti e molto apprezzati come il “Danubio blu” e la “marcia di Radetzky”. L’esecuzione ha suscitato entusiasmo e partecipazione, culminando in un lungo applauso finale che ha sancito il riconoscimento del lavoro del direttore e dei musicisti.

Prima della chiusura del concerto hanno preso la parola per un saluto istituzionale il presidente di LTM Lecco, Salvatore Cappello, che si è complimentato con l’orchestra per la qualità dell’esibizione, e il sindaco Cesare Colombo. Il primo cittadino, intervenuto anche a nome dell’assessore alla Cultura Butti, ha portato gli auguri di buon anno dell’amministrazione comunale, sottolineando il valore del senso di comunità, della condivisione dei principi comuni e del rispetto delle diverse idee.

Il concerto si è svolto nella serata di sabato 3 gennaio e ha rappresentato un momento significativo per la vita culturale della città, confermando l’interesse e la partecipazione del pubblico per iniziative musicali di questo livello.