La Lombardia celebra il Maestro Angelo Mazza e il suo patrimonio corale

Il progetto commemorativo si articolerà in una tre giorni itinerante tra Lecco, Milano e Sondrio

LECCO – Un’iniziativa dedicata al Maestro Angelo Mazza (1934–2016) nel decennale della sua scomparsa, promossa dall’associazione Cori Lombardia grazie al sostegno della Fondazione Cariplo.

Musicista e didatta profondamente legato al territorio lombardo, attivo presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano – prima come studente e poi come docente titolare della cattedra di Teoria e solfeggio dal 1969 al 1999 –, armonizzatore, compositore, nonché fondatore e direttore di numerose realtà corali, Angelo Mazza ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il mondo della coralità amatoriale. Con la sua produzione e la sua instancabile attività formativa, ha contribuito in modo incisivo alla crescita di numerose compagini corali e alla vitalità dell’intera comunità corale del nostro territorio e non solo.

Il progetto commemorativo si articolerà in una tre giorni itinerante – in programma dal 13 al 15 novembre tra le province di Lecco, Milano e Sondrio – concepita come un momento di condivisione e riscoperta della sua produzione musicale. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerose formazioni corali che faranno risuonare i suoi brani, tra capolavori maggiormente conosciuti e perle nascoste, eseguite oggi ormai raramente.

L’itinerario del festival toccherà tre tappe che sono state significative per la carriera del Maestro: l’apertura venerdì 13 novembre a Malgrate (LC) con il concerto inaugurale nella Chiesa di S. Leonardo, una giornata di studi e musica sabato 14 novembre a Milano con la conferenza-concerto al Centro Ambrosiano e la chiusura domenica 15 novembre a Ponte in Valtellina (SO) nella Chiesa di S. Maurizio.

L’augurio da parte dell’organizzazione è che questo festival possa costituire un punto di partenza e un incentivo per diverse realtà corali, affinché una figura così significativa e un corpus di brani dal valore così grande non restino eredità di pochi estimatori, ma ottengano il riconoscimento che meritano su più vasta scala, diventando risorsa musicalmente viva e oggetto di studio e di costante riscoperta.

INFORMAZIONI IN SINTESI

Date: 13 – 15 Novembre 2026

Luoghi: Malgrate (LC), Milano, Ponte in Valtellina (SO)

Ingresso: Libero fino a esaurimento posti

Contatti: info@corilombardia.it

QUI LA LOCANDINA