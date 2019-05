Tempo di lettura: 2 minuti

Il fotografo lecchese secondo al concorso “Monumenti d’Italia” del Touring

Dedica speciale: “A Baldassare Mauri e don Vincenzo Gatti, due persone che hanno fatto tantissimo per San Pietro al Monte”

LECCO – Con uno scatto del complesso monastico di San Pietro al Monte di Civate, il fotografo lecchese Mauro Lanfranchi ha conquistato il secondo posto al concorso fotografico “Monumenti d’Italia” del Touring Club Italiano.

Partito nel novembre 2018, è durato fino a marzo 2019: erano oltre 1.500 le immagini in concorso e decine di migliaia i voti espressi dagli utenti. I partecipanti sono stati invitati a pubblicare sul sito una foto di un monumento italiano; gli scatti sono arrivati dai comuni di ogni regione italiana e quasi di ogni provincia.

La giuria – formata da giornalisti e fotografi professionisti – ha apprezzato la qualità tecnica di moltissime immagini, rendendo difficile la scelta per ogni sezione.

“Pietre di fede nell’ora blu”, questo il titolo della fotografia dell’Oratorio di San Benedetto, complesso monastico di San Pietro al Monte di Civate, realizzata da Mauro Lanfranchi.

“Ho realizzato questa immagine apposta per il concorso… sono così felice che sia stata apprezzata! Controllo sempre le previsioni meteo e le webcam – ha raccontato – così, quando ho visto che dava neve sono uscito alle 2 di notte per essere a San Pietro all’alba. Volevo fare una foto dell’oratorio con la neve e le luci di Civate dietro. Alle 4 ero su. Alle 4.30 si è alzata la nebbia… sono stato due ore ad aspettare ma la nebbia non scendeva. Che rabbia! Poi all’improvviso, quando stavo rinunciando, si è aperto un po’. Ho messo la macchina sul cavalletto e ho iniziato a correre avanti e indietro: la persona nella foto sono io!”.

“Voglio dedicare questo premio a due persone che hanno fatto tantissimo per San Pietro al Monte: il compianto sindaco di Civate Baldassare Mauri, scomparso quest’anno, e don Vincenzo Gatti, che ha seguito tutti i restauri del complesso, il primo ad autorizzarmi ad effettuare riprese fotografiche all’interno della Basilica: la sua tomba giace accanto alla scalinata d’accesso, proprio di fronte all’Oratorio di San Benedetto”.

Mauro Lanfranchi è arrivato al secondo posto nella sezione “Community”, la giuria ha scelto la foto del lecchese tra le 172 foto che avevano ricevuto almeno dieci voti dagli utenti del sito. La vincitrice è Antonella Spaltro, con una foto della fontana di Trevi, a Roma; al terzo posto Stella Troccoli, con una foto della Cattedrale di San Sabino di Bari.