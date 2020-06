La mostra di Aurelio e Ivana Pozzi alla chiesa di Santa Marta a Varenna

VARENNA – Sabato 20 giugno 2020 alle ore 10.30 si terrà presso la chiesa di Santa Marta a Varenna l’esposizione dei due artisti lecchesi Aurelio e Ivana Pozzi. Saranno esposte opere raffiguranti con diverse tecniche stilistiche, colori ad olio, acquerello e matita, scorci di paesaggio lecchese, motivi floreali, nature morte e animali domestici.

Gli artisti ci porteranno a riflettere su cose della quotidianità che ci stanno vicino e a cui a volte non diamo importanza, ma che fanno parte della nostra vita di ogni giorno. La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile dalle ore 10.30 alle ore 18.30 da sabato 20 giugno fino a domenica 28 giugno 2020.

Aurelio Pozzi

Con la passione preponderante del disegno a matita, allarga i propri orizzonti introducendo il colore con l’utilizzo di matite colorate, acquerelli e colori ad olio in uno stile che vede protagonista l’utilizzo di varie tecniche. L’esperienza maturata frequentando anche lo studio del noto artista e pittore lecchese Angelo Bellini sono state il presupposto per vari apprezzamenti e richieste da parte di privati di opere personalizzate e a tema.

Ivana Pozzi

Ha coltivato, fin dall’infanzia, la passione per la pittura e il disegno. Nel corso degli anni sviluppa la passione per la pittura ad olio e ad acquarello. Frequenta lo studio del noto artista e pittore lecchese Angelo Bellini, per approfondire la tecnica sia del disegno che della pittura. Durante l’attività lavorativa presso il museo di Lecco ha l’opportunità di conoscere numerosi pittori ed artisti locali.

Si dedica inoltre alla decorazione della ceramica ed alla pittura su stoffa adottando la tecnica classica e quella americana, più recente, dell’olio molle.