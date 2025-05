La musica da camera arriva a Missaglia con un concerto dedicato a Verdi e Puccini

Appuntamento il 18 maggio al monastero della Misericordia

Il concerto si inserisce nella rassegna “Nel segno di Scarlatti” promossa da Brianza Classica

MISSAGLIA – “Nel segno di Scarlatti“, la prima rassegna della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, torna nel mese di maggio nelle province di Lecco e Monza e Brianza con un triplo appuntamento.

Nel Lecchese è Missaglia la città della musica classica: il 18 maggio è previsto un concerto del Quartetto d’Archi dell’OLB nello splendido Monastero della Misericordia. Il concerto, che si intitola “L’altro Puccini e l’altro Verdi – Due operisti “Da Camera”, è un’indagine nel repertorio musicale meno conosciuto dei due grandi autori italiani. Di Puccini si ascolterà la celebre elegia “Crisantemi“, composta in onore del Duca d’Aosta in una notte del 1890, mentre di Verdi verrà eseguito il Quartetto in mi minore, unica opera da camera sopravvissuta dell’autore di Roncole di Busseto.

Gli appuntamenti in programma nel Monzese, uno a Villa Borromeo d’Adda, l’altro a Ornago, sono previsti entrambi per il 16 maggio e offriranno un vasto repertorio di musica classica. A Villa Borromeo il rinomato pianista Pierluigi Camicia si esibirà alle 11.30 nel matinèe “L’anima infantile nella musica di Schumann e Debussy“, un concerto pensato per le scuole ma aperto a tutti coloro che volessero partecipare, che vedrà il pianista eseguire delle “Scene infantili” di Schumann e il “Children’s Corner” di Debussy.

Il maestro Pierluigi Camicia tornerà sul palco alle 20.30 presso l’Auditorium Comunale di Ornago con il Recital Pianoforte Solo, un concerto dedicato ai capolavori di tre compositori geniali che hanno scritto la storia della musica occidentale e del pianoforte. Si tratta di un concerto in cui ogni nota appartiene al patrimonio culturale europeo e ne segna l’indiscussa preminenza nel panorama artistico e musicale di tutte le epoche.

Per prenotarsi è necessario chiamare o scrivere al numero 3355461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8 alle 20.