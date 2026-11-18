Giovedì 19 novembre alle 17.15 il Como Flute Ensemble inaugura la rassegna nella cappella dell’ospedale

Ingresso libero fino a esaurimento posti

LECCO – La musica torna all’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco con una nuova stagione di “Musica negli Ospedali”, il progetto che porta concerti dal vivo nei luoghi di cura per offrire sollievo, vicinanza e momenti di condivisione a pazienti, familiari e personale sanitario.

L’iniziativa è promossa e realizzata dall’Associazione Musicale TEMA insieme al Rotary Club Lecco Manzoni, in collaborazione con l’ospedale e il Dipartimento di Oncologia. Il progetto si inserisce nella rete nazionale Donatori di Musica, che riunisce artisti, medici e volontari con l’obiettivo di rendere la musica dal vivo parte integrante dell’esperienza ospedaliera.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 19 novembre alle 17.15, nella Cappella dell’Ospedale Manzoni, con il Como Flute Ensemble, protagonista di un pomeriggio musicale dedicato a composizioni di epoche e stili differenti.

La nuova stagione è affidata alla direzione artistica di Rossella Spinosa, pianista e compositrice da tempo impegnata nella valorizzazione della musica come occasione di incontro e crescita culturale.

A Lecco il progetto ha una storia consolidata e si fonda sulla convinzione che la musica, all’interno di un ospedale, possa essere molto più di un momento di intrattenimento: un’esperienza capace di creare relazione, offrire ascolto e portare vicinanza anche nei momenti più delicati.

Il concerto inaugurale proporrà un percorso musicale dal Barocco al Novecento. Si partirà da L’Autunno – La Caccia, tratto da Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, per proseguire con il Concerto n. 4 op. 15 di Joseph Bodin de Boismortier.

Spazio anche a due brani per flauto solista di Wolfgang Amadeus Mozart: l’Andante K. 315, interpretato da Carola dell’Oro, e il Rondò K. 184, con Vittoria Gervasoni. Il programma continuerà con la Suite n. 1 da Peer Gynt, op. 46, di Edvard Grieg, che comprende alcune delle sue pagine più celebri: Il Mattino, La morte di Ase, Danza di Anitra e Nell’antro del re della montagna.

La Cappella dell’ospedale tornerà così a essere uno spazio aperto alla cultura e alla bellezza, offrendo a chi vive e frequenta la struttura una pausa dalla quotidianità ospedaliera.

A sottolineare il valore dell’iniziativa sono anche le parole dei suoi protagonisti. Antonio Ardizzoia, direttore sanitario del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Manzoni, evidenzia: “La musica attraversa i confini del dolore e della fragilità. Portarla nei reparti significa ricordare ai pazienti che la cura ha anche un volto umano, fatto di ascolto e vicinanza. È un dono prezioso per loro e per tutti coloro che vivono l’ospedale ogni giorno”.

Il direttore generale dell’ASST di Lecco, Marco Trivelli, aggiunge: “Questo concerto contribuisce a rendere l’ospedale un luogo che accoglie la persona nella sua interezza. La musica porta conforto, speranza e un sentimento di comunità che desideriamo continuare a valorizzare”.

Per Rossella Spinosa, direttore artistico della rassegna, “suonare in ospedale è un privilegio e una responsabilità. Ogni nota è un gesto di cura, un modo per restare vicini ai pazienti e alle loro famiglie. La musica diventa respiro, sostegno, condivisione”.

Il presidente del Rotary Club Lecco Manzoni, Michael Ciceri, richiama invece il valore della solidarietà: “Crediamo nel valore profondo della condivisione come strumento di solidarietà. La musica diviene così nella sua bellezza quel gesto semplice di condivisione che – nella cura – può fare la differenza”.

La rete Donatori di Musica coinvolge musicisti, medici, strutture sanitarie e volontari nell’organizzazione di concerti, in particolare nei reparti oncologici. Alla base del progetto c’è l’idea che l’arte possa contribuire alla cura, restituendo dignità, umanità e speranza a chi affronta la malattia e offrendo anche al personale sanitario occasioni di ascolto e serenità.

La rassegna è inserita nel palinsesto Lecco Classica e realizzata con il contributo del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, di Acinque e Lario Reti Holding, insieme al sostegno di Valassi Carlo Srl. L’iniziativa si avvale inoltre del partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni e del patrocinio del Distretto Rotary 2042.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.