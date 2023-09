La pioggia non ferma la musica, con Sorrenti si chiude la settimana di Lake Arena

Sul palco galleggiante la musica di Giorgio Poi, Mobrici e Alan Sorrenti

Gran finale per la settimana di eventi sulla piattaforma galleggiante

LECCO – Gran finale sabato sera per la settimana di eventi Lake Arena. Un bel ‘battesimo’ per la piattaforma galleggiante ormeggiata al largo della Malpensata che ha ospitato una serie di spettacoli e concerti, prima serie di un format che vorrebbe essere riproposto non solo sul lago di Lecco ma su tutto il Lario.

Ieri sera sold out l’evento di chiusura di questa prima rassegna di spettacoli: grandi ospiti Giorgio Poi, Mobrici e il cantautore napoletano Alan Sorrenti. La serata ha visto anche un dj set E507 Studio.

Ad aprire le “danze” la musica del cantante piemontese Poi.

Verso le 21 le esibizioni sono state temporaneamente sospese a causa della pioggia per poi riprendere con la performance di Mobrici. L’ex cantante del gruppo indie pop Canova ha incantato Lecco con la sua musica lasciando poi spazio al ‘figlio delle stelle’ Alan Sorrenti che ha chiuso la serata tra canti e applausi.

