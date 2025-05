‘La prima regina’, Alessandra Selmi presenta il suo ultimo romanzo a Valmadrera

Appuntamento il 7 maggio alle ore 21

L’autrice di ‘Al di qua del fiume’ torna con un nuovo romanzo storico dedicato alla Regina Margherita

VALMADRERA – La Biblioteca di Valmadrera, in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco e Edizioni Nord, presenta l’incontro con l’autrice Alessandra Selmi, che presenterà il suo ultimo libro “La prima regina”. L’incontro, che si terrà presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera mercoledì 7 maggio alle ore 21.00, sarà moderato da Anna Masciadri.

Dopo lo straordinario successo di “Al di qua dal fiume”, basato sulle vicende della famiglia Crespi, Alessandra Selmi torna con un nuovo romanzo storico dedicato alla figura della regina Margherita.

Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con il pubblico, svelando i retroscena della stesura del romanzo, le fonti storiche che l’hanno ispirata e il ritratto potente e umano della protagonista. Un’occasione imperdibile per incontrare una delle voci più interessanti del panorama letterario italiano contemporaneo.

Nel giugno del 1868, quando per la prima volta entra nella Villa Reale di Monza, Nina è una ragazza travolta dagli eventi. Lei, una semplice sguattera, dovrà occuparsi della camera della principessa Margherita, da pochi mesi moglie dell’erede al trono d’Italia. Per Nina non è un sogno, bensì un incubo, perché presto si rende conto di essere uno strumento nelle mani altrui, una pedina in un labirinto d’intrighi. L’incontro con un anziano maggiordomo di Casa Savoia, però, le cambia la vita. Nina imparerà a leggere e a scrivere, studierà, troverà l’amore e, nel corso degli anni, la sua strada si affiancherà a quella della donna più ammirata d’Italia, la regina Margherita. Fino al giorno in cui dovrà fare una scelta difficilissima… Nel giugno del 1868, quando per la prima volta fa il suo ingresso nella Villa Reale di Monza, a Margherita sembra di vivere in un tempo sospeso. La sua intera esistenza è stata dedicata a prepararsi per quel ruolo, essere la degna e impeccabile consorte di un principe di sangue reale. Ma per suo marito Umberto è come se lei non esistesse. Il matrimonio è una finzione, il suo unico compito è procreare un erede maschio e poi scomparire all’ombra di Umberto. Eppure Margherita non ha intenzione di sacrificarsi in nome della Corona. E così sarà lei a conquistare l’amore del popolo, sarà lei ad affascinare la riottosa aristocrazia romana, sarà lei a diventare un’icona del suo tempo: la Prima Regina d’Italia. Fino a quel fatidico giorno del luglio 1900, quando tutto il suo mondo sarà stravolto in un solo attimo… Con passione e un autentico talento nel ricreare le atmosfere di un periodo affascinante della nostra Storia, l’autrice dà vita a due protagoniste indimenticabili, Nina e Margherita, due donne agli estremi opposti della scala sociale unite dalla stessa determinazione a non farsi ingabbiare dalle regole di corte, due donne diversissime che avranno il coraggio di battersi per forgiare il proprio destino.

Alessandra Selmi, è titolare dell’agenzia letteraria Lorem Ipsum e insegna Scrittura editoriale nei master dell’Università Cattolica di Milano. Il suo primo romanzo, “La terza (e ultima) vita di Aiace Pardon”, è pubblicato da Baldini&Castoldi nel 2015, cui segue “Le origini del potere. La saga di Giulio II, il papa guerriero.” per Editrice Nord. Per la stessa casa editrice, ad agosto 2022 esce “Al di qua del fium”e, da subito in testa alle classifiche, con il quale raggiunge fama nazionale e internazionale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: biblioteca@comune.valmadrera.lc.it