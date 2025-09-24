La Provincia di Lecco rinnova l’impegno nel Sistema bibliotecario lecchese

Nuova convenzione per il periodo 2026-2035

“Nel ruolo di Casa dei Comuni, nonostante le modifiche normative, sosteniamo il Sistema con spazi e un contributo economico”

LECCO – È stata approvata la nuova convenzione per la realizzazione e gestione dei servizi bibliotecari per il periodo 2026-2035. L’Assemblea degli amministratori del Sistema bibliotecario del territorio lecchese ha confermato la partecipazione della Provincia di Lecco insieme ai Comuni aderenti, introducendo inoltre una significativa novità.

L’Assemblea degli amministratori del Sistema bibliotecario del territorio lecchese ha approvato la nuova convenzione per la realizzazione e gestione dei servizi bibliotecari nel periodo 2026-2035, confermando la partecipazione della Provincia di Lecco insieme ai Comuni aderenti, e introducendo una significativa novità.

La Provincia di Lecco contribuirà alla rete con un finanziamento annuo di 5 mila euro (per un totale di 50 mila euro nei dieci anni), mettendo inoltre a disposizione, come negli anni precedenti, gli spazi dell’Istituto di Istruzione Superiore Parini di Lecco per l’erogazione di alcuni servizi centralizzati.

“La Provincia di Lecco conferma con fermezza il proprio impegno nel Sistema bibliotecario del territorio lecchese, riconoscendone il ruolo strategico nella crescita culturale della comunità e nel benessere dei cittadini – dichiara la Presidente Alessandra Hofmann – Nel nostro ruolo di Casa dei Comuni, nonostante le modifiche normative, intendiamo sostenere il Sistema non solo mettendo a disposizione gli spazi, ma anche attraverso un contributo economico, a supporto di una rete bibliotecaria che rappresenta un fondamentale presidio di cultura, conoscenza e socialità”.

“Collegandomi alle parole della Presidente – aggiunge la Consigliera provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Silvia Bosio – ho voluto, anche grazie a un confronto diretto con il Sistema bibliotecario, raggiungere un accordo che riconoscesse e valorizzasse pienamente il loro impegno. Come ha giustamente sottolineato la Presidente, è fondamentale sostenere la rete bibliotecaria. Le biblioteche rappresentano autentici centri culturali di prossimità per i cittadini, veri presidi territoriali in grado di favorire relazioni, integrare gruppi e accrescere il benessere delle comunità”.

“Con un patrimonio librario ricco e prezioso, che include anche beni culturali, storici e ambientali dei Comuni della Provincia, svolgono un ruolo insostituibile nella promozione culturale, sociale e nella coesione del territorio. Consapevoli della loro importanza e della loro capillare diffusione, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento al Sistema bibliotecario per il costante e fondamentale contributo alla crescita culturale e civile della nostra comunità” sottolinea Silvia Bosio.

Insieme al Comune Centro Sistema e ai rappresentanti degli enti sottoscrittori eletti dall’Assemblea, la Provincia di Lecco è membro di diritto dell’Ufficio di Presidenza del Sistema, l’organo esecutivo incaricato di attuare gli indirizzi programmatici definiti dall’Assemblea degli amministratori.