La Rai sbarca a Lecco per le riprese di ‘A sua Immagine’

Importante spazio alla città nel programma di Lorena Bianchetti su Rai Uno

La puntata con Lecco in onda sabato 9 settembre. Oltre al lago e al paesaggio, centrali i luoghi manzoniani

LECCO – Una nuova troupe televisiva RAI è sbarcata a Lecco. Terminate ieri, mercoledì, la prima importante tranche di riprese televisive in città, sul lago e a Villa Manzoni, del programma ‘A sua Immagine’, condotto da Lorena Bianchetti su Rai Uno. In collaborazione con il Comune di Lecco, la produzione ha scelto di riservare uno spazio importante della città, in occasione del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

Nella puntata, che andrà in onda sabato 9 settembre, Lecco sarà infatti protagonista con il suo eccezionale contesto paesaggistico, il lago e i luoghi manzoniani, fra cui la Chiesa di Don Abbondio e il rione di Pescarenico, così come il Castello dell’innominato di Vercurago. Grande spazio sarà dedicato anche a Villa Manzoni e ai suoi allestimenti, con la guida dal direttore scientifico del Museo Manzoniano Mauro Rossetto.