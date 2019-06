La Valletta: “Con il naso all’insù” per celebrare i 50 anni dell’allunaggio

LA VALLETTA – Con il naso all’insù per ammirare il cielo stellato e la Luna. Doppio appuntamento con la biblioteca dell’Unione de La Valletta in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Si comincia mercoledì 19 giugno con la passeggiata notturna a Pian dei Pini – Lissolo con letture e osservazione del cielo. Il ritrovo è fissato alle 20.45 di fronte al ristorante Tetto Brianzolo. L’iniziativa è svolta in collaborazione con gli amici del sentiero dei proverbi. Si consigliano calzature adatte a un’escursione, pila e una coperta/materassino. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata a settembre. Martedì 23 luglio invece festa d’estate in piazza Padre Fausto Tentorio a Santa Maria Hoè a partire dalle 20.30.