La Valletta, gli studenti di 2^ A in tour a Sirone con Il Piccolo Principe

Appuntamento domenica 26 maggio alle 16 con la messa in scena de “Il Piccolo Principe” insieme ai Sulutumana

Lo spettacolo avrà una finalità benefica visto che servirà a sostenere i progetti dell’associazione “Non dimentichiamo Padre Fausto”

LA VALLETTA – Gli studenti della 2^ A dell’istituto Pontinger in tour con “Il Piccolo Principe”, lo spettacolo realizzato insieme ai Sulutumana diventato ormai una piccola leggenda. E’ in programma domenica 26 maggio alle 16 al Teatro San Carlo di Sirone (via Papa Giovanni XXIII) la messa in scena del celeberrimo romanzo di Saint Exupery nella versione appositamente rivisitata dalla professoressa Claudia Fumagalli, capace di dare anima e sostanza a un progetto che si è rivelato, cammin facendo, sempre più appassionante e coinvolgente.

Dopo la prova zero davanti ai compagni delle altre classi, il debutto il 22 marzo e la replica, sempre a Rovagnate, visto il sold out registrato alla prima, gli studenti di 2^ A hanno deciso di provare l’azzardo di andare anche al di fuori dei confini dell’istituto. Non solo, ma hanno deciso di coniugare questa sfida con una finalità benefica, ovvero quella di raccogliere dei soldi per beneficienza a favore dell’associazione “Non dimentichiamo Padre Fausto”, nata per ricordare, con i fatti, ovvero il sostegno ai progetti da lui iniziati, il missionario barbaramente ucciso nelle Filippine alcuni anni fa.

Al loro fianco, come sempre, i mitici Sulutumana, che al Piccolo Principe hanno dedicato anche un Cd intitolato “Ciao Piccolo Principe”. La band comasca, nata nel 1998 dall’incontro tra Gian Battista Galli, Francesco Andreotti e Nadir Giori, famosa per il sapiente intreccio tra folk, pop e musica d’autore di eccellente qualità, si è contraddistinta in questi anni anche per la produzioni di brani e dischi dedicati ai più piccoli. Un’attenzione e una predisposizione che emerge anche in questo spettacolo, capace di incuriosire, affascinare e incantare il pubblico.